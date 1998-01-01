Новости В грядущие новогодние праздники ожидается рост спроса на чартерную перевозку По предварительным данным Росавиации, рост турпотока на чартерах может вырасти на 10-20%

В декабре этого года турпоток на чартерных рейсах превысит показатели прошлого года на 10-20%, сообщает АТОР. В ходе очередного заседания рабочей группы, созданной при Росавиации по выдаче разрешений на чартерные перевозки, были рассмотрены полетные программы туроператоров на период с 1 по 31 декабря. В том числе были рассмотрены и одобрены чартерные программы, заявленные на период новогодних праздников. «Все новогодние программы обеспечены разрешением ведомства», – сообщил участник заседания – член Президиума АТОР, генеральный директор компании «Випсервис» Дмитрий Горин. Однако, несмотря на утверждение программ, у туроператоров еще есть возможность скорректировать свои программы в ту или иную сторону. Поскольку глубина продаж туров на зимние праздники не очень велика, представители регулятора решили дополнительно рассмотреть новогодние программы, чтобы, при необходимости, внести корректировки. Рабочее заседание намечено на 14 декабря. Отметим, что там же будут рассмотрены заявленные на январь программы. Более детально все новогодние летные программы будут рассмотрены в ходе рабочей встречи 25 декабря. По данным АТОР, с 14 октября по 15 ноября было выполнено 2,6 тыс. чартерных рейсов, задержано 114. Таким образом, средний коэффициент задержек по всем авиакомпаниям 4,4%. По предварительным данным, предоставленным авиакомпаниями, рост туристического пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 10-20%. Общий рост объемов перевозки гражданской авиацией за этот период составил около 11%, отмечает АТОР. Ожидается, что в течение декабря российские авиакомпании осуществят порядка 3 тыс. чартерных рейсов. Комментируя нашему порталу спрос на новогодние туры, Лариса Аханова, PR-директор TEZ Tour, сообщила: «Бронирования на НГ начались еще весной, особенно, если речь шла о дальнемагистральных дорогих экзотических направлениях, таких, как Сейшелы, Маврикий, Мальдивские острова и горнолыжном сегменте. В топе спроса, если говорим о пляжных направлениях: Таиланд,ОАЭ, Доминикана, зимняя Турция. Российские туристы обладают достаточно консервативным спросом, который обусловлен особенностями нашего климата. В лидерах всегда оказываются пляжные направления. Говоря о тенденциях этого года, россияне предпочитают вылеты непосредственно до Нового года (начиная с 25 декабря), средняя продолжительность 7 дней - 6 ночей. Впервые в список популярных направлений попадет Египет с перелетом через Каир, также в топе останутся традиционные новогодние старожилы: ОАЭ, Таиланд, Доминикана, Куба. В сегменте «полет не более 4 часов» выделяются Турция, Кипр - на эти курорты растет спрос и в «не сезон», Израиль. Интересным туристы считают также Тенерифе, это направление круглогодичное. Второй большой пласт туристов отправится на горнолыжные курорты и часть туристов предпочтут экскурсионный отдых, как внутри страны, так и за ее пределами, средний чек стартует от 45 – 50 тыс. рублей. Он выше, чем у летних направлений, из-за того, что велика авиационная составляющая. Новый год сложно назвать бюджетным периодом. Это самые высокие даты и всегда большой спрос. Кроме того у российских туристов много конкурентов, направления испытывают давление со стороны и других рынков». Со своей стороны, Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью «Интурист», отметила: «Самым популярным направлением у нашей компании на Новый год и в зимнем сезоне является Россия. Среди туров по России лидирует Сочи (горнолыжный отдых в отелях Красной поляны или отдых в санаториях), Санкт-Петербург, Москва, Крым и экскурсионное Золотое кольцо. Далее идет зимняя Турция. В этом году мы впервые перешли на круглодичную программу по Турции с перевозкой, также значительным спросом пользуются экскурсионные туры с прилетом в Стамбул, плюс в этом году впервые мы запустили тур в Каппадокию под названием «Золотое кольцо Турции» - он пользуется повышенным спросом. За Турцией следует Европа с экскурсиями, спа и горными лыжами, Эстония - спа- и экскурсионные программы, Латвия - экскурсионные программы, Италия - сити-туры, спа- и термальные курорты, горные лыжи и экскурсионные туры, также Чехия - экскурсионка и отдых в Карловых Варах». /TOURBUS.RU

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