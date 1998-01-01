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29 ноября
Управление по культуре и туризму Цзянсу представило туристические возможности провинции
В Москве прошла презентация туристических ресурсов Цзянсу и открытие Центра содействия развития туризма провинции Цзянсу
«Провинция Цзянсу, население которой составляет более 80 млн. человек, находится на побережье Жёлтого моря, в юго-восточной части страны, в нижнем течении Янцзы, - рассказала зам. председателя Управления по культуре и туризму Цзянсу Чэнь Фэнь. - Это единственная провинция Китая, в которой есть и реки, и озёра, и море. Климат со среднегодовой температурой от 13 до 16 градусов исключительно благоприятен для развития разных видов туризма».
Регион занимает ведущие позиции по экономическому развитию и ВВП на душу населения (в пересчёте на рубли - более 1 млн в год).
Территория Цзянсу с древнейших времён входила в состав китайского государства, её столица Нанкин — её часто называют столицей шести династий - несколько раз был столицей Китая.
Любопытно, что многие известные китайские политики, как Чжоу Эньлай, Ху Цзиньтао и Цзянцзэминь родились на её территории». С 1999 года провинцию Цзянсу связывают побратимские отношения с Московской областью.
В провинции отлично развита транспортная сеть — она находится на главной ж/д магистрали страны Пекин — Шанхай, имеется 9 крупных аэропортов, во все уездные города можно доехать по скоростным дорогам.
Объекты туристического показа отличаются большим разнообразием: озёра, горы, деревни, стоящие на воде, классические монастыри, храмы, дворцы, мавзолеи императоров Китая.
Некоторые маршруты, как, например, тур по строившемуся в течение двух тысяч лет Великому каналу протяжённостью 1782 км — самому длинному каналу в мире, являются эксклюзивными.
В Цзянсу находятся 3 объекта из списка Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.Город Сучжоу (час езды от Шанхая), знаменитый своими каналами, мостами и пагодами, издавна называется китайской Венецией.
Туристическое сотрудничество с Россией, отметила г-жа Чэнь Фэнь, стало развиваться ещё интенсивнее после открытия в 2015 году прямого авиарейса из Нанкина в
Москву.
В 2017 году Россию посетили 60 тыс. туристов из Цзянсу, а за девять месяцев нынешнего года — более 90 тыс. За этот же период провинцию Цзянсу посетили более 140 тыс. туристов из России. «Мы надеемся, что после открытия Центра содействия он значительно возрастёт», - закончила г-жа Чэнь Фэнь.
«Когда китайцы произносят название провинции, им в голову сразу же приходят лодочки, каналы, мостик, водопады, сады — небольшие и уютные в отличие от императорских садов в Пекине. Это - классический культурный ландшафт нашей страны, - темпераментно заявила советник по культуре посольства Китайской
Народной республики в РФ Гун Цзяцзя. - Именно в Цзянсу начинается Южный Китай. Вода — особенно мягкая, ветер — особенно лёгкий, чай — особенно ароматный девушки — особенно красивые. Любой китайский мужчина мечтает жениться на девушке из Цзянсу!»
Кроме того, в Цзянсу родилась более шестисот лет назад недавно вошедшая в списки нематериального культурного неследия ЮНЕСКО Kunqu Opera. В Цзянсу, по мнению г-жи Гун Цзяцзя, - самые красивые вышивки, самые красивые шёлковые платья, самые изящные изваяния. Это относится, в частности, и огромная статуя линьшанского Будды высотой 88 метров. Кухня Цзянсу — одна из самых древних и оригинальных в Китае. «Здесь любая домохозяйка — как отличный шеф-повар», - уверена г-жа Гун Цзяцзя.
«К 2019 году — году 70-летия Китайской Народной республики, в провинции Цзянсу будет разработано 10 новых туристических маршрутов, - сказал представитель Центра содействия развития туризма провинции Цзянсу Сергей Чжан-Ша. - Они, без сомнения, будут представлять большой интерес и для российских туристов».
/TOURBUS.RU
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