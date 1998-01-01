Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
29 ноября
Управление по культуре и туризму Цзянсу представило туристические возможности провинции

В Москве прошла презентация туристических ресурсов Цзянсу и открытие Центра содействия развития туризма провинции Цзянсу


«Провинция Цзянсу, население которой составляет более 80 млн. человек, находится на побережье Жёлтого моря, в юго-восточной части страны, в нижнем течении Янцзы, - рассказала зам. председателя Управления по культуре и туризму Цзянсу Чэнь Фэнь. - Это единственная провинция Китая, в которой есть и реки, и озёра, и море. Климат со среднегодовой температурой от 13 до 16 градусов исключительно благоприятен для развития разных видов туризма».

 

Регион занимает ведущие позиции по экономическому развитию и ВВП на душу населения (в пересчёте на рубли - более 1 млн в год). 

Территория Цзянсу с древнейших времён входила в состав китайского государства, её столица Нанкин — её часто называют столицей  шести династий - несколько раз был столицей Китая.

 

Любопытно, что многие известные китайские политики, как Чжоу Эньлай, Ху Цзиньтао и Цзянцзэминь родились на её территории». С 1999 года провинцию Цзянсу связывают побратимские отношения с Московской областью.

 

В провинции отлично развита транспортная сеть — она находится на главной ж/д магистрали страны Пекин — Шанхай, имеется 9 крупных аэропортов, во все уездные города можно доехать по скоростным дорогам.

 

Объекты туристического показа отличаются большим разнообразием: озёра, горы, деревни, стоящие на воде, классические монастыри, храмы, дворцы, мавзолеи императоров Китая.

 

Некоторые маршруты, как, например, тур по строившемуся в течение двух тысяч лет Великому каналу протяжённостью 1782 км — самому длинному каналу в мире, являются эксклюзивными.

 

В Цзянсу находятся 3 объекта из списка Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.Город Сучжоу (час езды от Шанхая), знаменитый своими каналами, мостами и пагодами, издавна называется китайской Венецией. 

 

Туристическое сотрудничество с Россией, отметила г-жа Чэнь Фэнь, стало   развиваться ещё интенсивнее после открытия в 2015 году прямого авиарейса из Нанкина в

Москву.

В 2017 году Россию посетили 60 тыс. туристов из Цзянсу, а за девять месяцев нынешнего года — более 90 тыс. За этот же период провинцию Цзянсу посетили более 140 тыс. туристов из России. «Мы надеемся, что после открытия Центра содействия он значительно возрастёт», - закончила г-жа Чэнь Фэнь.

 

«Когда китайцы произносят название провинции, им в голову сразу же приходят лодочки, каналы, мостик, водопады, сады — небольшие и уютные в отличие от императорских садов в Пекине. Это - классический культурный ландшафт нашей страны, - темпераментно заявила советник по культуре посольства Китайской

 

Народной республики в РФ Гун Цзяцзя. - Именно в Цзянсу начинается Южный Китай. Вода — особенно мягкая, ветер — особенно лёгкий, чай — особенно ароматный девушки — особенно красивые. Любой китайский мужчина мечтает жениться на девушке из Цзянсу!»

 

Кроме того, в Цзянсу родилась более шестисот лет назад недавно вошедшая в списки нематериального культурного неследия ЮНЕСКО Kunqu Opera. В Цзянсу, по мнению г-жи Гун Цзяцзя, - самые красивые вышивки, самые красивые шёлковые платья, самые изящные изваяния. Это относится, в частности, и огромная статуя линьшанского Будды высотой 88 метров. Кухня Цзянсу — одна из самых древних и оригинальных в Китае. «Здесь любая домохозяйка — как отличный шеф-повар», -  уверена г-жа Гун Цзяцзя.

 

«К 2019 году — году 70-летия Китайской Народной республики,  в провинции Цзянсу будет разработано 10 новых туристических маршрутов, - сказал представитель  Центра содействия развития туризма провинции Цзянсу Сергей Чжан-Ша. - Они, без сомнения, будут представлять большой интерес и для российских туристов».

/TOURBUS.RU

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 