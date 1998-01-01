Новости Турфирмы смогут сэкономить на рекламе своих экскурсий Основная задача сервиса - помочь клиентам сэкономить средства на рекламе

Сервис «Pomogator.Travel» прямого заказа туристами экскурсий у турфирм и частных гидов внедрил систему приглашения коллег, которая позволяет участникам сервиса существенно экономить на рекламе своих услуг. Суть новой системы такова: если вы уже зарегистрированы в Pomogator.Travel, то на специальной странице «Пригласить друзей и получить бонус» вам станет доступен ваш персональный бонусный код. Этим кодом, с помощью специальной ссылки, нужно поделиться со своими коллегами-гидами, например, через соцсети ВКонтакте, FaceBook, по почте или через WhatsApp. Когда ваш коллега зарегистрируется в нашей системе, перейдя по такой ссылке, то сразу получит на свой счёт стартовый бонус в 300 рублей! Но награду получите и вы: такой же бонус в 300 рублей вы получите сразу после того, как ваш коллега пополнит свой счет в личном кабинете нашей системы. Если вы еще не зарегистрированы на Помогаторе, то самое время это сделать, а затем разослать бонусные приглашения своим коллегам, и тем самым пополнить себе счет фактически бесплатно! Подчеркнём, что эта система касается не только частных гидов, но и турагентств, которые занимаются не только продажей готовых пакетов туроператоров, но и самостоятельно организует экскурсии в своём городе. Т.е. выступает в роли туристического бюро. Сопутствующие услуги также можно продавать через Pomogator.Travel. Речь идёт о трансферах для туристов, а также о гидах-переводчиках для бизнес-поездок, медицинского туризма или шопинга. Отметим, что для туристов работа сервиса совершенно бесплатна: он выбираете нужный город, описывает задачу, она поступает всем Помогаторам данного города, которые в ответ высылают заказчику свои предложения - турист их получает прямо в приложение на своем смартфоне. Из них он выбирает лучшее – по цене, по предлагаемым услугам, или по рейтингу и отзывам. При этом оплату заказанной услуги турист производит уже напрямую выбранному Помогатору при её осуществлении, т.к. сервис не является посредником в вопросах оплаты и не взимает никаких комиссий. Действительно, в отличие от сервисов-посредников, взимающих с гидов комиссию от 20 до 40% с каждой заказанной экскурсии, Pomogator.Travel не вмешивается во взаиморасчеты исполнителя и заказчика. Это, кстати, делает данный сервис самым дешевым источником заказов для гидов и позволяет им предлагать туристам цены ниже на соответствующие 20-40%. Используйте приложение Pomogator.Travel для продвижения своих экскурсий и услуг!



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