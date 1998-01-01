Новости Горячие новости Победа увеличивает число рейсов в зимнюю Турцию / Клиенты DSBW получат компенсацию от «Турпомощи» / «Аэрофлот» вновь повысил топливный сбор

Победа увеличивает число рейсов в зимнюю Турцию Юрий Борзыкин, вице-президент РСТ, сообщил электронным СМИ, что лоукостер «Победа» в этом зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы в аэропорт Газипаша, и уточнил, что пока у компании запланировано всего три авиаперелета. Полеты будут приурочены к датам новогодних праздников 28 декабря, 4 и 11 января. Дочка «Аэрофлота» единственная компания, выполняющая авиаперелеты в провинцию Антальи из Москвы зимой. В дополнение к рейсам в Газипашу, «Победа» выполнит три рейса в курортный город Анталья в аналогичные даты. Напомним, что кроме «Победы» в Анталью летают авиакомпании Azur Air, Turkish Airlines – три рейса в неделю и «Россия», выполняющая в настоящее время четыре рейса, начиная с 11 декабря, компания будет осуществлять три вылета в неделю. Стоит отметить, что по мнению некоторых экспертов отрасли, такое число рейсов в Турцию является преизбыточным для зимнего сезона. Клиенты DSBW получат компенсацию от «Турпомощи»

Вице-президент Российского Союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин выступил с заявлением и сообщил, что клиенты обанкротившегося туроператора DSBW Tours получат денежную компенсацию от фонда персональной ответственности «Турпомощь», сообщает «Интерфакс». Добавим, что пострадавшим не хватило выплат от страховых компаний туроператора, в связи с этим было принято решение сделать выплаты из фонда персональной ответственности. По данным ассоциации «Турпомощь» фонд персональной ответственности туроператора DSBW Tours составляет 674,9 тыс. рублей. «Клиентам DSBW-Tours не хватило выплат страховщиков, поэтому пришлось залезть в фонд персональной ответственности туроператора в «Турпомощи». Был создан реестр требований, фонд выплатит туристам разницу, которую не доплатили страховые компании» - сообщил г-н Барзыкин. Также он подчеркнул, что выплаты из фонда будут производиться впервые с момента его создания. Ожидается, что пострадавшим возместят до 88% за приобретенные туры компании DSBW. Со своей стороны, Александр Осауленко, директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь», добавил: «За компенсациями к нам обратилось около 30 клиентов туроператора. С завтрашнего «Турпомощь» начнет выплачивать деньги». «Аэрофлот» вновь повысил топливный сбор На официальном сайте нацперевозчика «Аэрофлот» появилась информация о повышении топливного сбора на внутренних рейсах. Напомним, что это уже второй раз за год, прошлое повышение было произведено в июле 2018 года. Начиная с 27 ноября топливный сбор для классов «эконом» и «комфорт» повысился на 200 рублей до 2, 265 тыс. рублей. Для «бизнес-класса» топливный сбор увеличился на 200% от сбора классов «эконом» и «комфорт», говорится на сайте авиакомпании, то есть сумма стоимости билета увеличилась на 400 рублей. По словам пресс-службы авиакомпании «Увеличение топливного сбора связано с экстремальным ростом стоимости авиационного керосина. За девять месяцев 2018 года стоимость одной тонны керосина в России в среднем выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в третьем квартале произошло ускорение темпов роста». Отметим, что расходы авиакомпании на керосин в первом полугодии 2018 года выросли годовом выражении на 40% и составили 78 млрд рублей. /TOURBUS.RU

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