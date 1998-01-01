Новости Катар запускает первую глобальную программу по продвижению туристического направления Ожидается, что новая промо-кампания поможет привлечь большее число туристов в страну

Управление по туризму Катара запускает свою первую глобальную программу, направленную на продвижение государства Катар среди других стран Арабского залива как идеальное направление для индивидуального отдыха, с погружением в культуру страны. Промо-кампания будет запущена на всех главных целевых рынках, ее цель - представить индивидуальным туристам главные достопримечательности места, богатое историческое и культурное наследие. Старт кампании совпал с реструктуризацией Управления по туризму Катара, теперь организация официально называется Национальный Совет по туризму Катара (QNTC). Новая госструктура позволит реализовать больше проектов, как на глобальном, так и на местном уровне, стабилизовать туристическую инфраструктуру в стране и обеспечить максимального высокий уровень сервиса для гостей. Напомним, в 2017 году Катар начал реализовывать глобальную программу по продвижению направления на международном туристическом рынке. Первым решением в рамках стратегии стала отмена виз для граждан 80 стран, в том числе россиян. Так Катар стал самым открытым ближневосточным государством. «Промо-кампания «Ваш Катар. Избранное» наглядно демонстрирует все возможности Катара как туристического направления, помогает нашей организации сфокусировать все действия на динамическом развитии туристической инфраструктуры и адаптации наших туристских активов для всех категорий путешественников», - отметил Рашед Аль Куреси, руководитель по маркетингу и связям с общественностью Национального Совета по Туризму Катара. «Мы с нетерпением ждем возможности познакомить туристов с нашей прекрасной страной через экраны телевизоров, через билборды в аэропортах по всему миру и, конечно же, здесь, в Катаре. Мы приглашаем всех в Катар познакомиться с нашим богатым историческим наследием и прогрессивными взглядами на жизнь» . Чтобы предоставить туристам исчерпывающую информацию об особенностях и возможностях направления, Национальный Совет по Туризму сотрудничает с самыми известными туристическими СМИ и порталами. Стоит отметить, что Национальный Совет по Туризму Катара также планирует сотрудничество с популярными ТВ каналами по всему миру, в том числе CNN International, Al Jazeera, BeIN, Digiturk and Sky TV. Аль-Куресе, главный специалист по маркетингу и продвижению QTA, заявил нашему порталу: «Россия является важным рынком въездного туризма для Катара. Мы видим у этого рынка мощный потенциал роста как среди туристов, заинтересованных в морском отдыхе, так и в области бизнес-поездок. Наше присутствие в России позволит нам активнее продвигать наше направление среди российских туристов и развивать отношения с представителями туриндустрии, заинтересованными в продаже туров в Катар» . Он добавил, что решение об отмене визового режима для граждан некоторых стран заметно увеличило туристический поток в страну - всего в 2017 году страну посетило 2,25 млн международных туристов. В течение января – февраля текущего года Катар показал четырёхкратное (+430%) увеличение числа посетителей из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – страну посетило около 10 тыс. россиян. Напомним, срок безвизового пребывания на территории Катара для граждан России составляет 30 дней, он легко может быть продлен на аналогичный период. Завершая беседу, представители QTA также отметили, что к 2023 году запланировано увеличить международный въездной туристический поток в страну до 5,6 млн. человек, при этом доля туризма в ВВП страны вырастет до 3,8%. /TOURBUS.RU

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