Частным музеям подставят плечо

В Северной столице создадут интернет-портал, содержащий информацию о негосударственных музеях Северо-Запада России

В течение следующего года в Петербурге намерены реализовать проект организации интернет-портала, на котором будет сосредоточена вся информация о негосударственных музеях Северо-Запада России. Об этом, выступая на встрече с журналистами, 26 ноября заявил главный редактор электронного журнала «Пространство памяти» Кирилл Королев.

«Речь идет о создании единой для всех негосударственных музеев округа площадки, на которой в полной мере могла бы быть представлена информация об их деятельности, услугах и т. д., - сообщил он. – При этом подаваться она будет в самых разных формах, включая наиболее современные форматы видео». По его словам, новинка организуется в полностью отрытом для сотрудничества с партнерами режиме: при желании любой частный музей сможет заявить о себе, используя возможности проекта. «Уверен, что новые негосударственные музеи, особенно в маленьких провинциальных городах, должны становиться своего рода очагами культуры, - считает Кирилл Королев. – А кроме того – быть местом притяжения туристов, для которых посещение уникальных музеев наверняка станет интересным событием».

Согласна с ним и директор Музея детства из Вологды Ирина Метелкина. «Для того чтобы успешно существовать, нам надо постоянно расширять аудиторию и привлекать туристов, которым посещение негосударственного музея позволяет расширить программу и получить новые впечатления, эмоции, - говорит она. - В этом отношении появление новой общей площадки, несомненно, стоит воспринимать положительно: вместе многие проблемы решать легче».

В свою очередь, создатель и директор музея-квартиры «Альтес-хаус» (Калининград) Александр Быченко считает, что, в отличие от больших государственных музеев, малый частный «позволяет погружать посетителя гораздо глубже». «Это тот случай, когда человек имеет возможность не только увидеть уникальные экспонаты, но и получить новые впечатления. И именно за ними сейчас и ходят, в основном, в музеи», – уверен эксперт.

Как считает представитель каргопольского музея глиняной игрушки (Архангельская область) Елизавета Шевелева, «на пути создания негосударственного музея стоит много преград, однако все они при желании преодолимы». «Такие музеи, имеющиеся даже в маленьких городах, позволяют гостям полнее познакомиться с жизнью того или иного региона, - полагает она. – Правда, в этом случае основным клиентом является самостоятельный турист, поскольку принимать большие группы многие частные музеи не могут по объективным причинам».

По оценке Кирилла Королева, в настоящее время на Северо-Западе России имеется около 500 негосударственных музеев (примерно 40-50 в каждом из регионов), представляющих самые разные направления (искусство, историю, быт и т. д.). В Петербурге в частности по данным рейтинга «Пространства памяти», наиболее популярными частными музеями являются Музей теней и Музей Фаберже.

/TOURBUS.RU