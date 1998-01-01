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AZUR air была признана одной из самых быстрорастущих российских компаний

Среднегодовой прирост выручки компании с 2015 по 2017 годы составил 221%

Представители AZUR air, крупнейшего чартерного перевозчика России, сообщили нашему порталу, что авиакомпания заняла третью строчку в рейтинге самых быстрорастущих компаний России по версии РБК.

По официальным данным, среднегодовой прирост выручки AZUR air с 2015 по 2017 годы составил 221% — это самый высокий показатель среди компаний транспортной отрасли.

Авторы рейтинга ранжировали компании по коэффициенту роста, который зависит от масштабов деятельности.

Напомним, в рейтинге лидеров российского бизнеса «РБК-500», опубликованного в октябре 2018 года, AZUR air заняла 316-ю строчку. Годом ранее авиакомпания занимала в этом списке 427-ю позицию: таким образом, за год AZUR air поднялась на 121 пункт.

Выручка компании по итогам 2017 года составила 33 млрд рублей, увеличившись на 55%. AZUR air — единственный чартерный перевозчик из восьми авиакомпаний, присутствующих в рейтинге. За январь-октябрь текущего года AZUR air перевезла 3,74 млн пассажиров — столько же, сколько за весь 2017 год.

Рост производственных показателей стал возможен благодаря увеличению парка воздушных судов до 25 самолетов и, как следствие, расширению маршрутной сети вместе с увеличением частоты полетов по существующим направлениям.

Напомним, AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям и сотрудничает с крупнейшими российскими туроператорами.

Парк компании состоит из двадцати пяти воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, девяти Boeing 767-300, шести Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и одного Boeing 777-300.

В течение года AZUR air осуществляет рейсы из сорока городов России по двадцати девяти международным туристическим направлениям.

/TOURBUS.RU