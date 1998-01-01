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Большая часть россиян планирует провести новогодние праздники, путешествуя по Родине

Эксперты рассказали, куда в этом году отправятся отдыхать российские путешественники в праздничный период, и о том, как изменились их предпочтения за год

Главное спортивное событие этого лета - ЧМ-2018 помог нашим туристам понять, что просторы Родины еще не до конца изучены и у нас есть на что еще посмотреть.

По словам экспертов, большинство российских путешественников по-прежнему отдают предпочтение внутренним направлениям. Самым популярным местом для путешествия оказался Санкт-Петербург, на втором месте расположилась Москва — в столицу отправятся на 42% путешественников меньше, чем в город на Неве. Число российских путешественников, планирующих приехать в столицу на новогодние каникулы, выросло на 214% по сравнению с прошлым годом.

Далее идет Сочи, в этом сезоне туда отправятся на 175% больше путешественников, чем в прошлом году. Замыкает топ-список Казань — столицу Татарстана собираются посетить на 117% больше россиян.

Также в списке мест, которые наши туристы планируют посетить зимой, оказались Тбилиси, Адлер, Стамбул, Санкт-Петербург, Дубай, Лос-Анджелес и Ереван.

Но не стоит думать, что зарубежные направления сдали свои позиции, остались еще авантюристы, собирающиеся встретить Новый год за пределами России.

Самый жаркий курорт Таиланда - Пхукет оказался в общем рейтинге на третьем месте. По внутренним данным онлайн-сервиса Airbnb, в топ-5 самых популярных мест для встречи праздника также вошли Тбилиси и Бали, расположившись на четвертом и пятом местах соответственно.

Согласно данным экспертов, россияне также рассматривают как вариант отдыха путешествие в Америку или Азию. Самым востребованным городом Азии стал Сеул, а на втором и третьем местах оказались Лос-Анджелес и Пуэрто-Вальярта. Дополнили список самых посещаемых городов Киссимми и Бангкок.

В топ-10 городов, получивших большой прирост путешественников на эти новогодние праздники, также оказались: Тулум, Майами, Киссимми, Новый Орлеан, Сан-Диего, Картахена и Чиангмай.

Забегая чуть вперед, отметим, что, по предварительным данным, новым трендом 2019 года станет Мексика. Мексиканская столица ожидает на 117% больше путешественников по сравнению с прошлым годом.

/TOURBUS.RU