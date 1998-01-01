Новости Ленобласть, Финляндия и Петербург сообща привлекают туристов Наш корреспондент посетил встречу с руководителями комитетов Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также представителями финской стороны и узнал подробности

Два соседних российских региона и Юго-Восточная Финляндия объединяют усилия в деле привлечения туристов. Об этом на днях на совместной встрече с журналистами заявили представители финской стороны, а также руководители профильных комитетов в правительствах Петербурга и Ленинградской области. Например, председатель Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич заявил, что «Петербург вместе с партнерами из Финляндии, а также коллегами из Ленобласти активно участвует сразу в нескольких программах сотрудничества, включая совместную с регионом Сайма по привлечению туристов из Азии». «В результате успешной совместной работы образуется синергия, которая позволяет достигать наилучшего взаимовыгодного результата», - заметил он. В свою очередь, мэр Иматры Кай Рослакка подчеркнул, что «регион Сайма должен в определенной мере оттенять туристические возможности Петербурга: если он предоставляет широкие возможности для городского отдыха, то наш – прежде всего отдых на природе». «Развивать это направление мы намерены в тесном сотрудничестве с российскими партнерами», – заверил он. Поддержал это намерение и директор регионального маркетингового агентства GoSaimaa Юха Сорьонен. «Для нас это крайне важно, поскольку совместными усилиями с россиянами мы продвигаем на общем туристическом рынке наши также совместные продукты, – говорит он. – Это сотрудничество безусловно выгодно, поскольку позволяет привлекать дополнительных клиентов». При этом, как пояснили специалисты, сотрудничество между сторонами происходит в рамках совместной программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–2020». Например, совместными усилиями с Петербургом и финскими партнерами Ленинградская область уже реализует проект по привлечению гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона, а еще один ориентирован на развитие инфраструктуры экологического велосипедного туризма между Ленинградской областью и Финляндией, спрос на который в последнее время постоянно растет. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка и по двум новым совместным проектам приграничного сотрудничества: они будут рассматриваться и утверждаться в марте 2019 года. При этом заявка на них уже подготовлена, а партнеры для участия с обеих сторон, российской и финской, подобраны. Первый – это Visit Vuoksi, экологический проект по организации туров в регионе Вуоксы как со стороны Финляндии, так и Ленинградской области, направленный на создание и благоустройство экологических маршрутов и сети экологических троп озерно-речной системы Вуокса. Он, в частности, предусматривает не только разработку маршрутов и всей сопутствующей этому организации туров, но и появление на них соответствующей инфраструктуры. Второй – совместный с финской стороной проект «Дорогами Суворова», направленный на объединение усилий музейного сообщества и туристического бизнеса по созданию маршрутов, посвященных деятельности великого полководца. /TOURBUS.RU

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