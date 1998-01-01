Узбекистан выходит на арену международного туризма

В Ташкенте прошел первый международный инвестиционный форум в сфере туризма

19-21 ноября в столице Узбекистана прошел первый международный инвестиционный форум в сфере туризма, на котором присутствовало более трехсот представителей зарубежного туристического бизнеса из 48 стран. Организаторами форума выступили Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, Госкомитет Республики Узбекистан по инвестициям, министерства иностранных дел и внешней торговли и Торгово-промышленная палата Узбекистана.

Туристическая индустрия – одна из составляющих успешного экономического развития инфраструктуры страны, куда входят транспортная инфраструктура, социальная сфера, качественный сервис и многое другое.

Во время торжественной церемонии открытия работы форума Талеб Рифаи, председатель международного консультативного совета при Международном институте развития мира через туризм и бывший генеральный секретарь Всемирной туристической организации ЮНВТО, отметил: «Этот форум – начало большого пути в деле развития туристического потенциала Узбекистана.

Мероприятие организовано на достаточно высоком уровне, и я уверен, что форум даст свои положительные плоды в различных отраслях экономики страны.

Туризм – это важный стратегический сектор экономики, связанный напрямую и с другими отраслями, как транспорт, дорожная инфраструктура, энергетика, водные ресурсы. Главная задача сейчас для наших профессионалов - создание комфортной среды для туристов: увеличение отельных сетей и улучшение гостиниц, активное развитие мест для проведения досуга».

В свою очередь Алкис Дракинос, глава представительства Европейского Банка реконструкции и развития в Узбекистане отметил: «Узбекистан – это открытая страна для новых инвестиций, очень гостеприимная, с древнейшими и уникальными национальными традициями и с большим потенциалом. Мы активно работаем в Узбекистане в области сохранения культурного наследия и развития его туристического потенциала. Достаточно сказать, что к настоящему времени мы вложили в проект развития туротрасли страны уже около 300 млн. долларов».

Как далее пояснил спикер, основная работа в этом направлении состоит из двух составляющих: сохранение национального культурного наследия и инвестиции в улучшение инфраструктуры, куда также входит строительство аэропортов и железных дорог.

Также в рамках форума была организована презентация проектов по созданию свободных экономических туристических зон «Чарвак», «Самарканд Сити», «Кадимий Бухоро» и малых турзон в Сурхандарьинской области.

В ходе форума состоялись и три пленарных сессии, посвященных привлечению прямых финансовых инвестиций в туристическую отрасль. В ходе сессий специалисты обсудили проблемы инвестиций в гостиничный бизнес Узбекистана, индустрию развлечений и логистики, а также в смарт-туризм, включая внедрение инновационных «умных» технологий и интерактивных систем.

По итогам международного инвестиционного форума организаторы ожидают подписание ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве между инвесторами и представителями туристской сферы.

/TOURBUS.RU