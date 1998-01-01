Новости Туристы хотят быть ближе к жизни В ходе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума эксперты выяснили, чего хотят иностранные гости

Дискуссия во время работы секции «Туризм» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума показала, что интересы клиентов компаний постепенно меняются: эксперты уверены, что нынешние путешественники все чаще предпочитают достопримечательностям новые впечатления и эмоции, а вместо посещения показательных этнографических комплексов хотят «погружаться» в реальный быт. «Опыт общения с гостями из-за рубежа, к примеру, показывает, что они уже не горят желанием бывать в специально построенных этнографических комплексах, - сказал, в частности, исполнительный директор питерского туроператора «Невские сезоны» Кирилл Соколов. – Они хотят увидеть реальность и то, как живут россияне в действительности. Например, пообедать в русской семье, съездить с ней на дачу или даже побывать в коммунальной квартире». По его оценке, это привлекает туристов из-за рубежа хотя бы потому, что многое из российского быта не встречается за границей, а возможности организации вариантов туров в России колоссальны. «Если учесть, что в России иностранцам могут быть предложены такие развлечения, как поездка на танке, аренда дворца и другие подобные, с уверенностью можно говорить о том, что нашу страну можно позиционировать на международном рынке туризма как место, в котором есть возможность сделать то, что нельзя где-то еще», - считает эксперт. В свою очередь, руководитель проекта по поддержке экспорта туристических услуг «Российского экспортного центра» Дарья Шамрай, в целом поддерживая эту идею, подчеркнула: надо умело совмещать продвижение уже хорошо известных иностранцам российских туристических брендов с новинками. «Кроме того, очень важно правильно позиционировать турпродукт, - считает она. – Ведь зачастую бывает так, что потенциально востребованный «товар» не находит потребителя только потому, что он предлагается не той категории туристов. Подчас получается так, что туристический продукт существует сам по себе, а клиент – сам по себе». По ее мнению, сейчас, когда меняется поколение туристов, очень важно укреплять связку между предложением и спросом, стараясь максимально точно угадывать запросы аудитории. «Важно четко понять, кого вы ожидаете увидеть на своей территории, а затем предложить потенциальному клиенту именно тот продукт, который способен его заинтересовать», - констатировала Дарья Шамрай. По оценке исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, дискуссия показала, что в российском туризме формируется новый тренд, в рамках которого могут быть организованы туры, способные привлечь дополнительную аудиторию. «Пока это, скорее, зачатки тренда, но тенденция, скорее всего, будет укрепляться, - оценила она. – Это означает, что спросом, в том числе и со стороны зарубежных туристов, могут пользоваться такие активности, как сбор грибов, колка дров или лепка пельменей. Во всяком случае, на рынке явно есть запрос на аутентичность, который должен быть полностью удовлетворен». И такие попытки уже есть. В Петербурге, в частности, некоторые туристические компании уже предлагают гостям из-за рубежа совместный поход на рынок за продуктами, а затем готовку из них «русского» обеда со всеми сопровождающими его атрибутами. Кроме того, в 2017-м на рынке появилось и предложение «погрузиться» в балет: желающим предлагали не только совершить экскурсию в один из театров, но и, по возможности, позаниматься этим видом искусства. Вместе с тем эксперты уверены: пока в этом направлении речь не идет о массовом туризме, а организация «туров с погружением» в российскую действительность может быть только дополнительным сервисом к основной деятельности компании. /TOURBUS.RU

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