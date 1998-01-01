Новости Власть обсудила с турбизнесом проблемы отрасли На Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов, прошедшем на прошлой неделе на курорте "Роза Хутор", перед делегатами выступили руководители отрасли

Большой доклад руководителя Ростуризма Олега Сафонова в ходе прошедшего на минувшей неделе Третьего Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов, был посвящен итогам уходящего года и работе над новым отраслевым законом. По словам чиновника, "наиболее успешным был сезон на рынке внутреннего туризма, где отмечен рост 25%". Главный вклад в этот скачок внес Крым с приростом туристских прибытий на уровне 30%. Ожидается, что по итогам года Крым посетит 6,5 млн гостей. Это рекорд за последние десять лет. По оценке Олега Сафонова, стабильный рост - порядка 8% - показал въездной рынок. "А вот переоценка темпов роста рынка операторами по выездному туризму привела к ряду банкротств". Хотя несмотря на это, на выезде также отмечен 10%-й рост турпотока. В своем выступлении глава отрасли отметил важность продолжения реализации ФЦП по туризму, внедрения электронной путевки, введения с 1 января 2019 г. обязательной классификации гостиниц и совершенствования системы страхования финансовой ответственности туроператоров. Резюмируя, Олег Сафонов подчеркнул важность скорейшей разработки и принятия нового отраслевого закона. "Он необходим для создания эффективной бизнес-среды, повышения прозрачности рынка и др.". Примечательно, что многие делегаты съезда критически отнеслись и к прозвучавшим в докладе главы Ростуризма статистическим показателям роста, и к ходу реализации ФЦП, и к неопределенности сроков внедрения электронной путевки. С высоким интересом делегатами было встречено выступление члена Совета Федерации РФ Игоря Фомина, курирующего туризм в верхней палате российского парламента. Его главной темой стал новый законопроект о списании работодателем расходов на оплату туристского отдыха в России работников и членов их семей. Законопроект, целью которого является поддержка развития туризма в РФ, вступает в силу с 1 января 2019 г. Другая важная инициатива законодателей, озвученная сенатором, – «разрешить гостиницам с остаточной стоимостью основных средств менее 300 млн руб. отчитываться по упрощенной системе налогообложения».Сейчас такая схема применяется только для объектов размещения с показателем ниже 150 млн руб. «От этого выиграют и гостиницы, и местные бюджеты. Как следствие, в регионах будут активнее развиваться гостиничные рынки". Игорь Фомин коснулся в своем выступлении резонансной темы затяжного банкротства "Натали Турс". "Нам предстоит разобраться, почему компания уходит с рынка с "дырой" в 1 млрд руб. Где эти деньги? Почему в этом случае не сработал механизм защиты потребителей?" Пожалуй, наибольшее внимание аудитории вызвал доклад директора объединения "Турпомощь" Александра Осауленко. Как отметил спикер, "всего шесть туроператоров приостановили деятельность в 2018 г. по причине неисполнения своих обязательств. Это говорит о том, что системного кризиса в отрасли нет". Процент покрытия долгов перед клиентами по компаниям DSBW и "Интравел Столешники" - 88%. Случай с "Панорамой Тур" - исключительный. Здесь туристы смогут рассчитывать только на 6% возмещения, в которых заложен 1% от начавшего функционировать Фонда персональной ответственности туроператоров. /TOURBUS.RU На фото: выступление главы Ростуризма Олега САФОНОВА

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