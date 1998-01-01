Новости Cрок безвизового пребывания в Доминикане увеличен до 90 дней Эксперты комментируют изменения во взаимных правилах безвизового пребывания туристов двух стран

Вчера главы МИД России и Доминиканской Республики подписали соглашение о взаимной отмене визового режима между странами. После церемонии подписания соглашения Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, отметил: «Нами сделан еще шаг по превращению Латинской Америки и стран Карибского бассейна в зону взаимно безвизовых зон. Доминиканская Республика – 25-я по счету страна из 33, с которыми у нас есть подобные соглашения». По его словам, взаимное согласие на безвизовый режим показывает твердое намерение двух стран взаимно укреплять партнерские отношения в туристической сфере. Напомним, недавно Доминиканская Республика увеличила до 60 дней максимальный срок безвизового пребывания в стране для иностранных граждан, объяснив это тем, что подобные меры положительно сказываются на туристическом потоке, который в последнее время показывает стабильный рост. Так, министр туризма Франсиско Хавьер Гарсиа заявил, что за март этого года въездной поток увеличился на 14,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 670 тыс. гостей. Ожидается, что подобные темпы позволят достичь поставленной цели в 10 млн туристов в год к 2022 году. Отметим, что за 2017 год Доминиканскую Республику посетили 240 тыс. российских туристов, что на 82% больше, чем в 2016 году. После подписания соглашения у граждан двух стран будет возможность пребывать на территории государств в течение 90 дней без визы. Комментируя нашему порталу новость, представители пресс-службы туроператора «Библио Глобус» отметили: «Вряд ли планируемое увеличение срока пребывания в Доминикане без виз как-то сильно скажется на турпотоке по направлению со стороны организованных туристов. В большинстве случаев туристы отправляются в туры в Доминиканскую Республику длительностью не более месяца. Однако, безусловно, данная мера окажется очень положительной, например, для путешественников, находящихся в длительных круизах по странам Карибского бассейна, и тех, кто комбинирует отдых в Доминиканской Республике с посещением соседних стран». Напомним, недавно российское представительство Министерства туризма Доминиканской Республики анонсировало расширение программ осенне-зимнего сезона от ведущих туроператоров. Так, туроператор ANEX Tour в предстоящем зимнем сезоне расширяет свое присутствие в Доминиканской Республике. Помимо того, что продлевается московская полетная программа в Пунта-Кану, также запланированы прямые чартерные перелеты AZUR Air из Москвы в Пуэрто-Плату и из Санкт-Петербурга в Ла-Роману. Также в «TUI Россия» сообщили о включении Доминиканы в свои зимние программы. Прямой перелет в Доминикану из Москвы будет осуществляться на рейсах а/к «Россия». Среди предложений компании - эксклюзивный отель концепции TUI Sensatori Resort Punta Cana 5*, организация свадебных церемоний в лучших местах острова и разнообразная экскурсионная программа. В пресс-службе компании TEZ Tour нашему корреспонденту сообщили: «Доминикана для нас стала круглогодичным направлением. При этом она оказалась востребованной также на базе регулярных авиалиний, а не только чартеров, особенно в сегменте VIP-туризма. Наша чартерная полетная программа зимой планируется на крыльях а/к «Россия» два раза в неделю с вылетами по средам и субботам». В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Библио Глобус» нам заявили: «В зимнем сезоне 2018/2019 продлевается собственная круглогодичная полетная программа «Библио Глобус» на бортах стратегического авиаперевозчика - а/к «Россия». Полеты будут совершаться дважды в неделю по вторникам и пятницам из Москвы в а/п Пунта-Кана. При этом увеличения объема авиаперевозки в сравнении с прошлым годом не планируется». /TOURBUS.RU

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