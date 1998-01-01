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27 ноября
«Победа» не полетит

Эксперты назвали возможные причины отказа лоукостера от направлений


Дочерняя компания «Аэрофлота» - лоукостер «Победа» анонсировала отказ от выполнения регулярных рейсов по нескольким ранее заявленным направлениям.

 

В официальном обращении регулятора, размещенном на официально сайте Росавиации, указано, что допуск был отозван по инициативе самого лоукостера.  

 

Согласно официальным данным, «Победа» отказалась по техническим причинам от выполнения полетов по маршрутам: Калининград – Москва, Петербург – Минск, Петербург – Штутгарт, Москва – Минск и Москва – Шарджа.

 

Напомним, «Победа» планировала выполнять до семи ежедневных рейсов в неделю Москва – Шарджа, несмотря на то, что по данному направлению уже летает бюджетный авиаперевозчик Air Arabia.

 

Комментируя нашему корреспонденту новость, руководитель PR-отдела компании TEZ Tour Лариса Аханова, заявила: «Шарджа - популярный курорт для семейного отдыха. Он привлекает   разнообразием отелей  и широкими возможностями для качественного и бюджетного отдыха. После отмены виз,  поток в ОАЭ вырос почти в 3 раза. 

 

Перевозки по направлению достаточно, выход еще одного игрока, возможно, заинтересовал бы самостоятельных путешественников»

 

Со своей стороны, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», добавил: «Это было ожидаемо. «Победа» замахнулась на слишком дальнее расстояние. Лоуксотеры изначально рассчитаны на перелеты не более двух-трех часов, иначе не будет возможности оперативного разворота самолета. Все, что свыше четырех часов - требует смены экипажа, а это большие затраты на питание экипажа, оплату проживания и командировочные.

 

Также не стоит забывать, что Шарджа – пляжное направление, куда не летают на пару дней. Обычно в такие поездки берется багаж, а не ручная кладь, а с багажом у «Победы» не такая и простая ситуация.

 

Ну и в завершение напомню, что «Победа» не кормит на борту пассажиров, а на рынке есть другие альтернативные игроки, как Flydubai, Emirates, «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот», где достаточно заманчивые условия перелета». 

 

/TOURBUS.RU


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