Новости Долина Луары станет главным туристическим направлением Франции 2019 года Об этом нашему корреспонденту рассказали в ходе круглого стола «Viva Leonardo da Vinci 2019 – 500 лет Ренессанса во Франции»

Вчера в резиденции посла Французской Республики в Москве состоялся круглый стол на тему «Viva Leonardo da Vinci 2019 – 500 лет Ренессанса во Франции», организованный Национальным агентством по развитию туризма во Франции, Ату Франс и Региональным комитетом по туризму Центр – Долина Луары, в котором приняли участие представители замков Шенонсо, Шамбор, Кло-Люсе и Амбуаз и ведущие специалисты российских – ГМИИ им. А.С. Пушкина и Русского Музея. Регион Центр — Долина Луары станет главным туристическим направлением Франции 2019 года. Этот выбор связан в тремя великими датами, с которыми связан год 1519-й. 2 мая 1519 года в замке Кло-Люсе близ королевского замка Амбуаз умер живший во Франции с 1516 года по приглашению короля Франциска I Леонардо да Винчи, который не без основания считается первым в истории «гражданином всего мира». За три недели до этого родилась мать трёх французских королей, главная строительница созданного «по мотивам» флорентийского Ponte Vecchio замка Шенонсо Екатерина Медичи. И в том же году началось строительство самого большого из замков Франции — Шамбора (в нём насчитывается без малого полтысячи комнат и более двухсот каминов). Шамбор, считает заместитель его директора Фредерик Буйо, создавался Франциском I по заветам великого Леонардо - как провозвестник некоего идеального города будущего. Круглый стол открыл советник-посланник Поль-Бертран Баретс, выступление которого продолжил президент региона Центр — Долина Луары Франсуа Бонно. «2019-й год — это приглашение российских туристов к путешествию во Францию, - сказал он. - И не просто во Францию, а в край замков Луары — мы отлично знаем, что именно они наиболее популярны у вашей, весьма требовательной туристической аудитории после Парижа и Версаля, и для того, чтобы наши планы сбылись, мы вступили в сотрудничество с агентством по развитию туризма Atout France». Долина Луары (899 кв. км, 1, 2 млн. чел.) включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавно закончено формирование сплошной велосипедной тропы вдоль всего течения реки. «По нашей статистике, - добавил директор королевского замка Амбуаз Жан-Луи Сюро, - в прошлом году Францию посетили более 800 тысяч туристов из России. В нашем замке их доля в общем турпотоке приближается к 10%, и мы не без основания рассчитываем на весьма весомый прирост в этом и в будущем году». Главное событие юбилейного года — это всемирный тур «Viva Leonardo da Vinci!», который охватит 11 стран трёх континентов. Всего же программа юбилейного года в регионе Центр — Долина Луары включит более 500 событий. Во Франции он связан с многочисленными событиями туристического календаря, связанных не только с самыми знаменитыми замками Луары, но и с твердынями поменьше — такими, как Валансе и Азо-ле-Ридо.Или Шомон-сюр-Луар, где откроется посвящённая луарским замкам выставка знаменитого американского фотохудожника Лекса Маклина. Но главным центром празднеств станет, разумеется, мемориальный замок Кло-Люсе. С 6 июня по 2 сентября в нём пройдёт выставка «Тайная вечеря. Гобелен» - посвящённый шедевру, исполненному Леонардо для Франциска I с помощью шёлка и серебра. Летом откроется новая экспозиция «Леонардо да Винчи — художник и архитектор» в старинном промышленном здании площадью более 800 кв. м. 27, 28 и 29 сентября в парке Кло-Люсе зрители увидят новое, созданное по мотивам творчества Леонардо шоу Жорди Саваля. На круглом столе отмечался также возросший интерес российского туриста именно к специализированным турам, посвящённым садам. Не в последнюю очередь это связано с многочисленными праздниками «садовой» тематики, проводящимися в последние годы в России — речь идёт прежде всего о фестивале императорских садов в Санкт-Петербурге и Фестивале исторических садов в столичном музее-заповеднике «Царицыно». «Рост этого интереса мы ощущаем на себе, - сказала в прениях директор садов Русского музея Ольга Черданцева. - Территория нашего музея — в частности, между Летним садом и Михайловским замком - позволяет осуществлять широкий обмен с Францией — в рамках проекта «От замка к замку» - «садовыми» выставками, оборудованными по последнему слову музейной техники». /TOURBUS.RU

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