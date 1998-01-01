Мальтийское управление по туризму изменило формат работы в России

Как сообщили нашему порталу в Мальтийское управлении по туризму (MTА) PR- агентство Action Global Communications назначено представителем управления на туристических рынках России и СНГ. «MTA предполагает, что долгосрочное партнерство с агентством позволит укрепить существующие и установить новые связи с деловыми партнерами, а также повысить показатели на соответствующих рынках», - говорится в сообщении Управления.

Напомним, что в течение двух десятков лет в России очень активно работало представительство по туризму Мальты, которое возглавлял высококлассный профессионал Энтони Дж. Каруана. Благодаря его активной деятельности малнький средиземноморский острорв стал одним из популярнейших морского, экскурпсионного и образовательно отдыха наших сограждан.

Однако нынешней осенью стало известно, что MTA меняет формат своего присутствия на российском рынке - несмотря на то, что во многом благодаря деятельности российского турофиса с января по август 2018 года прирост туристов из России на Мальту составил 28,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

Как отметил, в связи с изменениями в работа MTA в России, Карло Микаллеф, руководитель группы сегментного маркетинга Malta Tourism Authority, «Россия и страны СНГ являются исключительно важными рынками для туристической идустрии Мальты, поэтому мы непременно ожидаем от нашего партнерства с Action Global Communications значительные результаты. Работая в тесном сотрудничестве с новым представителем, Malta Tourism Authority продолжит инвестиции в рынки России и СНГ на пути к общей цели — повысить туристический поток и представить широкое разнообразие возможностей отдыха и деловых встреч на Мальте.

В течение последних 12 месяцев в России и СНГ наблюдается стабилизация и восстановление выездного туристического потока, и в ближайшие несколько лет Malta Tourism Authority намерена создать еще более благоприятные условия для его увеличения ».

В свою очередь Лина Шуркевич, региональный менеджер Action Global Communications, добавила: «Мы очень рады представлять интересы Malta Tourism Authority при работе с партнерами туристической индустрии и туристами. Россия остается одним из приоритетных рынков для туристической отрасли островов.

Мы с нетерпением ждем начала взаимовыгодного сотрудничества с представителями туристической индустрии и партнерами Мальтийского управления по туризму и готовы представить туристические возможности Мальты во всем их многообразии».

Комментируя нам спрос на мальтийском направлении в завершившемся высоком сезоне, пресс-служба «Библио Глобуса» сообщила нам: «Мальта с каждым годом набирает популярность у туристов, особенно в сегменте образовательных туров. По нашим данным, популярность туров на Мальту в этом году превысила прошлогодние показатели на 12%.

Интерес к направлению объясняется возможностью совместить обучение на Мальте с полноценным пляжным отдыхом, а также относительной доступностью обучающих программ в сравнении с другими популярными для изучения иностранных языков странами».

В свою очередь, Дарья Домостроева, руководитель PR-службы «Интурист», заявила: «В сезоне-2018 Мальта показала прирост в нашей компании на уровне 9%. Основные заезды по зиме приходятся на новогодние каникулы.

В 2019 году, при условии сохранения авиаперевозки в объеме этого года, туроператор «Интурист» также ожидает прирост по направлению на уровне 10-15%».

/TOURBUS.RU