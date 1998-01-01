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26 ноября
Семестр онлайн-академии "Испании" официально завершился
В образовательной программе онлайн-академии приняло участие более ста человек
Завершился факультативный курс «ИСПАНСКИЕ ГОРОДА – ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ» в онлайн-академии «Испания», организованной Отделом туризма посольства Испании в Москве и издательским домом «Турбизнес».
За месяц в академии прошли обучение более ста человек, ставшие обладателями сертификата «Дипломированного турагента по Испании».
Выпускники академии были включены в список участников лотереи памятных призов и сувениров. Главный приз – два билета Санкт-Петербург – Мадрид – Санкт-Петербург – на условиях Отдела туризма посольства Испании в Москве был предоставлен Марине Васильевне Якубенко из компании Good Time Travel (Санкт-Петербург), два вторых приза – наборы сувениров – отправлены Альбине Ханифзяновне Сагатдиновой – компания «Мираль» из Уфы и Анне Трошиной – компания «ПАК-групп», Челябинск.
Семестр завершился, но академия остается открытой для всех желающих пополнить и проверить свои знания об Испании. По-прежнему никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться по этому адресу: www.spain-academy.ru
Учиться никогда не поздно!
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