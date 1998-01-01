Новости Третий конгресс туроператоров и турагентов прошел на курорте "Роза Хутор" Более трехсот специалистов из нескольких десятков регионов России на прошлой неделе подводили итоги непростого туристического года и обсуждали проблемы отрасли

Инициаторами мероприятия выступили Ростуризм, РСТ и Ассоциация «Турпомощь», принимающим партнером – компания «Ривьера-Сочи». Как и в прошлые годы, программа трехдневного конгресса была очень насыщенной - с докладами выступили больше четырех десятков руководителей ведущих туроператорских компаний, региональных администраций по туризму, юристов, страховщиков. В рамках конгресса прошли туроператорская и турагентская сессии, сессия по страховым вопросам и гастротуризму, семинары по юридическим вопросам в туризме и бухучету, заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, заседание наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь». Виктор Тополкараев, гендиректор компании «Интурист», подводя итоги года, отметил, что рынок въездного туризма в этом году развивался очень динамично. Турпоток вырос на 20%. Страны-лидеры - Китай, Корея, США. Несмотря на возвращение Турции, не менее динамичен был рынок внутреннего туризма, особенно благодаря росту популярности Крыма. «А вот на рынке выездного туризма радоваться особенно нечему. Туроператоры фактически его спонсировали, имел место демпинг. В итоге страдали и туроператоры, и турагентства». Александр Сирченко, заместитель гендиректора «TUI Россия», подчеркнул в своем выступлении, что, несмотря на исключение из реестра туроператоров 56 компаний, рынок в целом показал стабильность и даже развивался. «Теперь особенно важно сохранить 820 миллионов рублей, заложенных в бюджете на поддержку операторов по въездному туризму. Минкульт, в чьем ведении был туризм до последнего времени, не разработал механизм этого субсидирования, а Минэкономразвития еще не приступил к этому». Еще один важный момент, отмеченный Александром Сирченко, - «в рамках ФЦП нужно дать возможность также финансировать маркетинговые действия туроператоров, направленные на продвижение России». Важность субсидирования операторов по внутреннему туризму стала главной темой доклада Ирины Костенко, гендиректора компании «Библио Глобус». «В этом году компаниям было выделено 320 млн рублей. В пилот вошло 11 направлений: Карелия, Краснодарский край, Алтай, Камчатка и др. Размер субсидии составлял 5 тыс. руб. для всех регионов, кроме Карелии и Краснодарского края, где он был на уровне 2 тыс. руб. На следующий год нужно расширить список регионов. И во главу угла следует ставить массовые направления - Крым и Сочи – для поддержки туризма там в межсезонье». Ольга Санаева, вице-президент РСТ, указала на необходимость скорейшего принятия «висящего в воздухе» закона о лицензированных гидах. Тему развития въездного туризма затронул и ведущий туроператорской сессии Юрий Барзыкин, вице-президент РСТ: «С июля 2019 года будет расширен проект электронных виз - помимо Дальнего Востока, где он уже работает, он начнет действовать и в Калининграде». Гендиректор компании «Ривьера-Сочи» Белла Тарасова подняла перед участниками конференции проблему неразвитости Сочи как центра круизного туризма. «В 2019 году в Сочи заявлены заходы всего трех крупных круизных лайнеров, в то время как в С.-Петербург - около 220! Нужно серьезное продвижение круизных возможностей города-курорта». Как всегда ярким и эмоциональным было выступление мэра Сочи Анатолия Пахомова. В этом году город принял 5,7 млн туристов. Очень важно, что летом загрузка горно-климатических курортов составила рекордные 82%. «Такой высокий результат - следствие правильной ценовой политики, увеличения числа предлагаемых активностей для туристов. И, конечно, отличной транспортной доступности Сочи, принимавшего летом до 200 рейсов в неделю». В оценке сезона с мэром Сочи полностью согласился Антон Старенко, заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор». «Наши ожидания по предстоящему зимнему сезону очень оптимистичные. На сегодня забронировано практически 100% мест в гостиницах и апартаментах курорта. По нашему прогнозу, зимой-2019 на «Розе Хутор» отдохнет 1,3 млн туристов». О пленарном заседании, проведенном на конгрессе главой Ростуризма Олегом Сафоновым, выступлениях директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко и вице-президента РСТ Юрия Барзыкина – читайте в завтрашней новостной ленте. /TOURBUS.RU

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