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Из-за нового конфликта между Россией и Украиной рубль вновь стал падать / Россияне, застрявшие на о. Хайнань, вернутся домой / S7 отменил рейсы на Хайнань из трех сибирских городов

Из-за нового конфликта между Россией и Украиной рубль вновь стал падать

На фоне роста доллара США и евро на «Московской бирже» в понедельник утром, рубль стал падать по отношению к бивалютной корзине, - сообщает «Интерфакс».

Первые сделки понедельника по доллару США прошли в диапазоне 66,33 – 66,52 рубля к 1 доллару США. По итогам первых торгов курс составил 66,42 рубля к 1 доллару США, т.е. + 22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия торгов. Курс евро вырос до 75,41 рубля к 1 евро, т.е. рост составил 35,75 копейки.

В итоге бивалютная корзина поднялась на 28,6 копейки к уровню закрытия пятницы до 70,46 рубля.

По мнению экспертов, причина снижения рубля заключается из-за российско-украинского конфликта, возникшего ввиду нарушения государственной границы РФ тремя кораблями ВМС Украины, задержанными с применением оружия. По факту этого нарушения было возбуждено уголовное дело.

Россияне, застрявшие на о. Хайнань, вернутся домой

Более трех суток 285 россиян ожидали вылета на родину из аэропорта Хайкоу, расположенного на острове Хайнань. Причина такой задержки вылета – поломка самолета, которую авиакомпания «ИрАэро» не могла оперативно устранить.

В это воскресенье правительство Амурской области выступило с заявлением и, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика, сообщило, что «ориентировочное время вылета самолета с о. Хайнань в Хабаровск – понедельник 26 ноября в час ночи по местному времени».

По итогам официального запроса областного правительства, «ИрАэро» пояснила, что такая длительная задержка рейса стала следствием неисправности гидронасоса. Как пояснили далее представители компании, «доставку нового гидронасоса заказали из Гонконга еще 23 ноября, но ввиду человеческого фактора он не был доставлен вовремя». Изначально насос должны были доставить к месту поломки в это воскресенье, пояснили далее в пресс-службе. Всего на ремонт самолета уйдет порядка восьми часов, после чего он отправится в Хабаровск.

Со своей стороны, власти Амурской области намерены обратиться в Ростуризм с просьбой дать оценку действиям оператора «Жемчужная река», чьи туристы попали в это затруднительное положение.

«Компания должна была предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить туристам своевременное возвращение домой», - заявили в пресс-службе.

S7 отменил рейсы на Хайнань из трех сибирских городов

В конце прошлой недели стало известно, что заявленные раннее полетные программы авиакомпании S7 в аэропорт Санья на Хайнане из Новосибирска, Иркутска и Владивостока отменяются. Об этом сообщили партнеры оператора «Жемчужная река», получившие рассылку с информацией, что «это произошло по решению авиакомпании».

Напомним, ранее перевозчик планировал выполнять регулярные рейсы на Хайнань из трех сибирских городов: из Новосибирска и Иркутска с начала декабря по конец марта дважды в неделю на Airbus-320, из Владивостока – раз в неделю.

Никаких официальных комментариев пресс-служба «Жемчужной реки» не делала, поэтому данных о количестве и глубине проданных туров с перелетом рейсами S7 нет.

Однако известно, что партнерам, успевшим забронировать пакеты для клиентов, оператор предложил аннулировать туры без штрафов или перебронировать туры, с сохранением стоимости, на вылеты из любого соседнего города.

/TOURBUS.RU