Новости

Hotelbook.pro дал прогнозы на ближайшее будущее и представил новую систему бронирования

Эксперты поделились прогнозами и рассказали, какие изменения в индустрии стоит ожидать

22 ноября в отеле Mercure 4* состоялось мероприятие компании Hotelbook.pro. Эксперты приоткрыли завесу будущего и рассказали гостям, какие изменения произойдут в travel-индустрии в ближайшем будущем.

Спикеры поделились своим видением и представлением о том, что ждет участников рынка, с чем предстоит столкнуться, как эволюционирует образ клиента, уточнили, какими знаниями нужно обладать работникам индустрии, чтобы быть востребованными и следовать технологическому и интеллектуальному прогрессу, отметили, насколько важна «добавочная стоимость» в продукте и бизнесе, а также в чем ее суть.

Так, Алексей Крылов, генеральный директор UTS Group, в ходе своего выступления сказал: «В новом десятилетии нас ждут большие перспективы и вызовы. Hotelbook уже делает шаги в этом направлении, инвестируя в технологии и людей. Основной тренд ближайшего будущего – это постоянное обучение. Ориентир на саморазвитие, повышение профессиональных и личных навыков.

Это познание и открытие себя, новых возможностей и впечатлений. В этом же направлении движется холдинг UTS Group – он открывает людям все возможности мира».

Кроме того, гостям вечера был представлен обновленный во всех смыслах Hotelbook.pro. Эта система онлайн-бронирования станет еще быстрее, будет говорить на разных языках, в том числе на китайском, расширит платежные решения, даст возможность зарабатывать и определять объем заработка и еще много чего интересного и полезного.

Со своей стороны Динара Гумарова, исполнительный директор Hotelbook, заявила: «Безусловно, необходимо думать и разговаривать о будущем travel-индустрии уже сегодня.

В мире появляются новые политические, социальные и экономические вызовы, которые вносят свои коррективы в развитие туристической отрасли. Поэтому, чтобы добиться успеха, игрокам рынка нужно быть готовыми к будущему уже сейчас.

Главным приоритетом нашей компании всегда являлось и остается инвестирование в развитие команды и технологий. Пользователей системы онлайн-бронирования ждет много приятных и эффективных доработок. С новым Hotelbook.pro мы будем открывать нашим клиентам все возможности туристического бизнеса».

/TOURBUS.RU