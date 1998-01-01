Новости Петербург поселился в Дубае Visit Petersburg открыл представительство в Объединённых Арабских Эмиратах



Одной из главных особенностей открытого на днях в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) туристского офиса Visit Petersburg стало специальное пространство, оформленное таким образом, что гости чувствуют себя так, будто они уже находятся в Петербурге. «Они могут сфотографироваться на фоне достопримечательностей Северной столицы и тем самым, не покидая офиса, уже почувствовать себя в другой стране», – сказал по этому поводу генеральный директор группы компаний Plan B Хармик Сингх, на базе которой и появилось очередное зарубежное питерское представительство. Он выразил уверенность в том, что Петербург наверняка станет интересен жителям Ближнего Востока, поскольку это «быстро развивающийся город, сочетающий в себе все возможности». А также не преминул заметить, что новый офис Visit Petersburg не только будет способствовать расширению потока туристов в обе стороны, но и поможет в налаживании связей бизнесменам, готовым вкладываться в экономику ОАЭ и России. По словам заместителя председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Наны Гвичия, наличие офиса Visit Petersburg в Дубае позволит «не только изменить отношение к нашей стране как к месту, которое дарит неповторимые впечатления, но и даст возможность развивать прямые межрегиональные связи, привлекать иностранные инвестиции и продвигать Петербург на международном уровне». При этом и. о. генерального директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» («ГТИБ») Надежда Петрова сообщила, что «сейчас решается вопрос о введении единого стандарта для всех офисов Visit Petersburg, и, возможно, именно дубайское отделение станет образцом». В свою очередь, руководитель уже имеющегося в Дубае офиса Visit Russia Марина Морозова подчеркнула, что «сейчас важно заниматься продвижением не только всей страны в целом, но и тех ее регионов, которые могут привлечь ближневосточных туристов». «Поскольку Петербург - уникальный город, он имеет все возможности для этого», - считает она. Дубайский офис Visit Petersburg стал восьмым по счету официально открытым представительством города на Неве за рубежом. В настоящее время аналогичные уже работают в Париже, Гонконге, Тегеране, Дели, Мумбаи, Лейпциге и на Тайване. Всего же планируется открыть больше десятка таких офисов, представляющих туристические и деловые интересы Северной столицы. При этом, как правило, открытие офисов осуществляется с минимальным финансовым участием властей Петербурга, поскольку они создаются на базе тех или иных компаний, специализирующихся на туризме или визовом обслуживании. /TOURBUS.RU

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