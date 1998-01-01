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Стало известно, где россияне планируют провести новогодние праздники

Эксперты рассказали об уровне спроса на новогодние туры у наших туристов

«Россияне стали реже бронировать туры на новогодние праздники», - сообщила Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ, «Интерфаксу».

Как рассказала г-жа Тюрина, компании не отмечают высокого спроса со стороны россиян на отдых в период новогодних праздников за рубежом. Скорее всего, причина в желании сэкономить.

«Именно поэтому многие стали отдавать предпочтение российским направлениям, к примеру Сочи, Красная Поляна, города Золотого кольца», - сказала Ирина Тюрина.

Как далее пояснила пресс-секретарь РСТ, ситуация может в корне поменяться в середине декабря. «Туроператоры ожидают рост спроса на туры после ноябрьского проседания, уже ближе к Новому году. Многие готовятся к тому, что им придется корректировать свои программы в зависимости от уровня спроса».

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, спрос на зарубежные направления компании тоже отмечают. Так, часто бронируют Чехию, Турцию, Таиланд, Гоа, Вьетнам и Грузию.

Также Ирина Тюрина заявила, что «в прошлом году Вьетнам не был так популярен, его меньше бронировали, а вот Таиланд пока что сохраняет свои обычные позиции, но видно, что туристы стали «уставать» от направления. Зато Доминикана вышла вперед, плюсом направления также стала стабильная стоимость».

Большей частью россияне бронируют поездки с вылетом 27-28 декабря или 2-3 и 5 января, в это время стоимость туров снижается. «Можно сказать, что в среднем россияне готовы потратить на поездку с учетом перелета около 60 тыс. рублей», - заключила г-жа Тюрина.

Со своей стороны, Юлия Бердникова, руководитель направления в компании PAC Group, сообщила нашему корреспонденту: «Продажа туров на новогодние заезды началась в нашей компании довольно давно, и по некоторым направлениям уже закрыты или остались последние места.

Наши самые популярные направления на новогодние праздники: горнолыжные туры в Альпы, морские круизы, европейские экскурсионные туры (преимущественно Италия, Чехия, Франция), зимний отдых в Финляндии.

Стоимость новогодних туров по пяти топ-направлениям: Финляндия, Вуокатти – 74 970 руб. на человека на 7 дней, Италия - города искусств – от 41 840 руб. на человека на 8 дней.

Круизы по Персидскому заливу – 30 640 руб. на человека на 8 дней, Италия – от 41 575 руб. на человека на 8 дней и Прага – от 20 460 руб. на человека на 4 дня».

Также Иван Половинкин, старший менеджер пиар-департамента ANEX Tour, заявил: «Спрос на новогодние туры стабилен без значительных изменений по сравнению с прошлым годом. Однако можно отметить, что тенденция рыночных условий 2018 года отличается особым увеличением глубины бронирований по всем направлениям.

В связи с этим новогодние даты продаются успешно, и предварительные показатели продаж наша компания оценивает как положительные.

Среди лидирующих направлений по спросу на новогодние заезды наиболее массовые - Азия (Таиланд, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка), ОАЭ, страны Карибского бассейна (Доминикана, Куба и Мексика); премиальные - Мальдивские острова.

Среди популярных направлений для встречи Нового года наша компания выделяет Таиланд, ОАЭ, Доминикану, Вьетнам, Индию и Турцию.

Популярность этих стран связана с массовостью, транспортной доступностью, в том числе чартерной, хорошими новогодними программами, а также безвизовым режимом либо упрощенными требованиями к её оформлению».

/TOURBUS.RU



