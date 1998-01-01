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«Альфа Страхование» возглавила топ-20 лидеров российского рынка электронного страхования

Компания получила награду за лидерство в отрасли, врученную на форуме «Страховой бизнес в эпоху перемен»

По признанию участников и организаторов форума «Страховой бизнес в эпоху перемен», «АльфаСтрахование» занимает лидирующие позиции в страховании туристов.

Участниками форума стали более 350 человек, среди которых представители Банка России, Всероссийского союза страховщиков, владельцы и руководители страховых компаний.

Гости подняли вопросы формирования маркетплейсов, развития «умных» технологий и продуктов, внедрения отраслевых стандартов, бурного роста страхования жизни и поиска новых векторов развития.

«АльфаСтрахование», которая недавно возглавила топ-20 лидеров российского рынка электронного страхования по версии «Эксперт РА», была отмечена дипломом за лидирующие позиции в страховании туристов.

«АльфаСтрахование» демонстрирует лидерские позиции в электронном страховании выезжающих за рубеж: сборы на этом рынке выросли за первое полугодие 2018 г. на 85,7% и достигли 389,6 млн руб., компания возглавила топ-20 страховщиков по электронному страхованию выезжающих за рубеж, – отметил Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – При покупке на сайте полис ВЗР моментально поступает на электронную почту клиента, а о страховом случае он может заявить из любой точки мира с помощью мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл».

Как пояснил эксперт, полис выезжающего за рубеж покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую помощь, транспортные затраты (эвакуация детей, возвращение после длительной госпитализации). Также турист может застраховать личное и недвижимое имущество на время своего отсутствия, гражданскую ответственность, а также приобрести страховку от невыезда. Страховку можно расширить за счет покрытия таких рисков, как потеря или хищение документов, багажа, задержка рейса.

Благодаря инновационному сервису «АльфаСтрахование», отслеживание задержек авиарейсов производится автоматически, и при наступлении страхового случая не нужно собирать документы и тратить время на ожидание выплаты – деньги моментально поступят на карту клиента.

/TOURBUS.RU