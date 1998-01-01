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Компания "РЖД Тур" выиграла судебный процесс о защите деловой репутации/ Курорты Вьетнама могут пострадать от приближающегося тайфуна/ Около 300 российских туристов более суток не могут вылететь с острова Хайнань

Компания "РЖД Тур" выиграла судебный процесс о защите деловой репутации

Арбитражный суд города Москвы признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании «РЖД Тур» сведения, опубликованные на официальном сайте электронной газеты Российского союза туриндустрии. Таким решением окончился судебный процесс по иску «РЖД Тур» к редакции RATA-news и ее авторам, - сообщили нам в компании.

Компания подала иск в июне 2017 года после безуспешных попыток разрешить ситуацию без обращения в судебные инстанции.

В итоге длительного судебного процесса Арбитражный суд города Москвы вынес решение о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании «РЖД Тур» сведения, распространенные на официальном сайте газеты RATA-news в номере 4200 от 6 декабря 2016 г. и в номере 4217 от 28 декабря того же года.

Суд обязал руководство электронной газеты RATA-news в течение трех дней с даты вступления в законную силу судебного решения удалить с официального сайта газеты обе статьи, порочащие деловую репутацию «РЖД Тур».

Кроме того, редакция RATA-news обязана опубликовать на сайте издания резолютивную часть решения суда в течение трех дней с даты его вступления в законную силу.

Также суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков 300 тыс. руб. в качестве компенсации репутационного вреда, нанесенного «РЖД Тур» публикацией недостоверных сведений.

Курорты Вьетнама могут пострадать от приближающегося тайфуна

К южному побережью Вьетнама приближается тайфун, 24 ноября он может обрушиться на курорты Нячанг, Фантхиет и Вунгтау, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Вьетнам – 24-26 ноября – тайфун. Стихия приблизится к южному побережью страны вечером 24 ноября и затронет обширный участок от Дананга до Хошимина, включая курорты Нячанг, Фантхиет и Вунгтау. Штормовой ветер, ливни, угроза наводнений и оползней", — говорится в twitter ДСКЦ.

Как сообщают местные СМИ, тайфун Усаги достигнет курорта Нячанг в субботу ближе к вечеру. Ожидается сильный ветер, который может повредить линии электропередач и разрушить небольшие дома. Огромные волны могут залить прибрежную инфраструктуру. Кроме того, шторм будет опасным для морских судов и купальщиков.

Местных жителей предупредили о возможной эвакуации, которая может коснуться 280 тыс. человек.

В прошлые выходные на Вьетнам обрушился тайфун Тораджи, повлекший серьезные разрушения и жертвы. Из-за проливных дождей и вызванных ими оползней 18 ноября на курорте Нячанг были разрушены дома, погибли не менее 19 человек, десятки пропали без вести. Сейчас ведутся работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Около 300 туристов более суток не могут вылететь с острова Хайнань в Хабаровск

Около 300 туристов не могут вылететь более суток из аэропорта Хайкоу на острове Хайнань из-за поломки самолета авиакомпании «ИрАэро», сообщила сегодня «Интерфаксу» одна из пассажирок рейса Оксана Гаврилова.

По данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, рейс авиакомпании «ИрАэро» Хайкоу-Хабаровск должен был прилететь 22 ноября в 09.45 утра по местному времени. В статусе рейса указано, что самолет задержан до 16.35 23 ноября.

«Клиенты туроператора «Жемчужная река», всего 285 туристов, с 22 ноября не могут вылететь из аэропорта Хайкоу в Хабаровск. Наш рейс должен был вылетать 22 числа в час ночи. С 23 часов мы находились в аэропорту, рейс был назначен по расписанию. Перед посадкой нам объявили, что борт не полетит. По словам представителей авиаперевозчика, у самолета возникли технические неполадки.

До 7 утра мы ожидали, потом начали подавать автобусы, чтобы развести нас по отелям. Все туристы размещены в гостиницах, нам обеспечивается трехразовое питание», — рассказала она.

По словам г-жи Гавриловой, авиаперевозчик должен был доставить сегодня деталь для двигателя самолета. «Думаю, с учетом ремонта воздушного судна, мы вылетим в лучшем случае, завтра вечером», — отметила она.

/TOURBUS.RU