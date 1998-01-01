Новости Раскрыты все тайны нового флагманского лайнера MSC Cruises Новый суперлайнер MSC Bellissima, рассчитанный на 5686 туристов, будет спущен на воду уже через сто дней

Всего сто дней остается до запуска нового флагманского лайнера MSC Bellissima компании MSC Cruises, - сообщили нам в компании PAC Group. Церемония «крещения» судна состоится 2 марта 2019 года в Саутгемптоне. Тоннаж нового судна вместимостью 5686 гостей составит 171598 тонн – это будет самый большой лайнер, «крещенный» в Саутгемптоне. Как отмечает Джанни Онорато, гендиректор MSC Cruises, «каждое из наших новых судов предлагает своим гостям что-то новое. Мы стремимся к тому, чтобы у наших гостей остались прекрасные воспоминания о проведенном на борту времени, и постоянно придумываем разнообразные новинки – новые концепции ресторанов, новую развлекательную программу, технологические инновации и многое другое». MSC Bellissima – второе судно класса Meraviglia и четвертое судно MSC Сruises следующего поколения, которое увидит свет всего через 18 месяцев. В свой дебютный сезон MSC Bellissima будет совершать круизы продолжительностью 7 ночей с заходом в самые популярные порты региона. Зиму 2019/2020 лайнер проведет в ОАЭ. Наряду с последними технологическими достижениями в сфере обслуживания гостей MSC Bellissima будет оснащен разнообразными природоохранными технологиями, позволяющими снизить воздействие на окружающую среду. Гости на борту MSC Bellissima первыми узнают, что же такое новый цифровой круизный ассистент. Ассистент поддерживает семь языков и отвечает на самые распространенные вопросы. Zoe представляет собой искусственный интеллект с голосовой активацией; устройство, установленное в каждой каюте, было разработано совместно с компанией HARMAN International. Таким образом, уровень обслуживания гостей выйдет на новую ступень, что позволит значительно улучшить качество жизни на борту. Расположенный на шестой палубе, в самом сердце знаменитого променада в средиземноморском стиле, HOLA Tapas Bar предложит своим гостям блюда от знаменитого испанского шеф-повара Рамона Фрексиа, обладателя звезд «Мишле». В течение всего дня в HOLA Tapas Bar гостей ждут большой выбор разнообразных блюд, сочетание традиционной и авангардной кухни. Наряду с новой концепцией ресторана от Рамона Фрексиа гостей ждут 12 международных ресторанов и 20 баров, в том числе новый тематический французский ресторан L’Atelier Bistrot. Кроме того, на борту лайнера есть знаменитая кондитерская Jean-Philippe Maury’s Chocolaterie and Chocolate Bar, специализирующаяся исключительно на уникальных шоколадных шедеврах и десертах. Настоящий рай для сладкоежек! MSC Bellissima будет вторым судном MSC Cruises, где будут проходить шоу Цирка дю Солей в море. Два новых шоу будут разработаны специально для гостей MSC Cruises. Концепции новых шоу будут представлены в следующем месяце. В рамках долгосрочного сотрудничества с мировым лидером в индустрии развлечений будут созданы еще четыре новых шоу Цирка дю Солей для близнецов нового лайнера – MSC Grandiosa и MSC Virtuosa, которые увидят свет в ноябре 2019 года и в 2020 году соответственно. Также на борту лайнера разместятся тематический аквапарк в стиле «Гран Каньон», три водные горки, полноразмерная дорожка для боулинга, симулятор Формулы 1, кинотеатр XD и театр на 985 посадочных мест, где будут идти шесть новых театральных представлений в стиле Вест-Эндских шоу. На MSC Bellissima будет и легендарный променад в средиземноморском стиле со светодиодным экраном. На променаде протяженностью 96 метров будут представлены более 200 брендов для любителей шопинга. А балийское спа MSC AureaSpa предложит 79 различных процедур для лица и тела, а также большую термальную зону. Наконец, MSC Bellissima станет первым судном флота MSC Cruises, где будет выдержана общая тематика для всех детских игровых площадок и помещений для детей. На 700 м² разместятся большая детская игровая, «Школа волшебников» и еженедельное волшебное «Шоу талантов». /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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