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23 ноября
Израиль признан лучшим направлением для оздоровительного отдыха

268 тысяч читателей National Geographic Тraveler признали  Израиль  лидером оздоровительного туризма


21 ноября состоялась торжественная церемония вручения премии журнала National Geographic Traveler, - сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля в РФ. Главной особенностью этого  проекта является онлайн-голосование, которое в 2018 году проходило c 22 июня по 12 октября включительно. 268 000 читателей издания выбирали любимые туристические направленияв 25 категориях, лидером номинации «Оздоровительный отдых» стал Израиль с 47% голосов.

 

Глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова отметила: «Оздоровительному туризму в Израиле уже много тысячелетий. Еще до н.э. древние римляне строили в Израиле термы на месте горячих источников, Царица Клеопатра отмечала целебные свойства фруктов, растущих на израильской земле, а царица Савская говорила о полезных свойствах Мертвого моря.

Туристы, которые приезжают в Израиль, могут воспользоваться как теми возможностями, которые были доступны еще и до н.э., так и суперсовременными спа-программами для оздоровления и омоложения».

 

По словам г-жи Кобяковой, отсутствие языкового барьера, безвизовый режим, девять климатических зон, разнообразие природного ландшафта, комфортная погода – все это делает Израиль идеальным направлением для путешественников из России. 

В стране есть множество возможностей для оздоровительного туризма, среди которых можно выделить отдых на Мертвом море – природном СПА, одном из истинных чудес света. Уникальный опыт подарит отдых в кибуцах – сельскохозяйственных поселениях, в которых доступны программы здорового питания. При этом, еда для туристов готовится из продуктов, выращенных именно в самих кибуцах.

 

Восстановлению сил поможет купание в целебных горячих источниках. Путешественникам, практикующим йогу, будет интересно посетить фестивали йоги с занятиями в пустыне, которые проходят в Израиле каждую весну и осень.

А Тель-Авив — настоящий рай для веганов и вегетарианцев. Не только потому, что разнообразные овощи и фрукты здесь доступны круглый год, но и благодаря множеству кафе и магазинов с подходящими блюдами и продуктами,-  добавила Ксения Кобякова.

 

Отметим, что, по итогам первых девяти месяцев 2018 года, в Израиле побывали 272 тысячи российских туристов.

При этом в Израиле надеются на рост зимних российских туристических прибытий в связи с запуском сезонных чартерных программ в аэропорт Овда (курорт Эйлат на Красном море), полеты в который субсидируются Минтуризма Израиля. В этом зимнем сезоне за каждого привезенного российского туриста консолидатор рейса (туроператор или авиакомпания) получит 60 евро, что превысит цифру прошлых сезонов на 15 евро).

По прогнозам г-жи Кобяковой, по итогам 2018 года Израиль посетят порядка 400 тысяч россиян, что в целом будет соответствовать показателям 2017 года.

/TOURBUS.RU


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