В Петербурге анонсировали создание «главной» платформы для заказа экскурсий

Весной 2019 года в городе на Неве обещают запустить в работу прототип платформы для заказа городских экскурсий под названием BeSt. Petersburg, а к июню – начать эксплуатацию ее бета-версии.

При этом все расходы по разработке и запуску проекта обещают взять на себя частные инвесторы: Петербург должен будет лишь передать под него доменное имя www.petersburg.ru (сейчас эта станица недоступна) и предоставить данные городских информационных систем, - сообщает наш корреспондент.

Уже известно, что развитием проекта стоимость около 100 млн рублей займется группа предпринимателей, в числе которых экс-генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов, координатор «Клуба лидеров» Вячеслав Трактовенко (сын миллиардера Давида Трактовенко), а также некоторые другие.

В частности, Денис Котов, поясняя суть новинки, заявил, что «это передовая технологическая платформа, которая будет обеспечивать навигацию поиска среди событий, пространств и экскурсионных продуктов». По его словам, технологический стартап станут реализовывать в партнерстве с правительством Петербурга.



В свою очередь, Вячеслав Трактовенко сообщил, что новая платформа будет существовать в виде интернет-сайта и мобильного приложения. «Она станет позиционироваться и как городская электронная энциклопедия, пополнять содержание которой смогут пользователи», – заявил он.

Что касается монетизации проекта и сроков его окупаемости, то приносить доход, по оценке инвесторов, смогут подписка на платные сервисы, реклама и комиссия, которую организаторы ресурса намерены получать за счет транзакций между поставщиками и потребителями услуг.

Вместе с тем у потенциальной новинки уже есть как сторонники, так и не совсем понимающие принципов ее работы специалисты. «Действительно, уровень автоматизации сайтов, реализующих экскурсионные услуги, пока невысок и здесь есть над чем работать, - соглашается генеральный директор компании «Прогулки» Павел Киселев. – Если организаторы нового проекта пойдут в этом направлении и предложат создателям экскурсионного продукта интересные условия сотрудничества – тут есть поле для совместной деятельности. Другой вопрос, на какую аудиторию будет рассчитан проект – надо четко понимать, будут ли это сами петербуржцы или гости города. И тогда во весь рост встает вопрос привлечения потенциальных клиентов».

По оценке эксперта, сейчас в городе уже действует довольно много сервисов, на которых можно как заказать экскурсии, так и получить информацию о событиях и т. д. (включая Tripster, Sputnik8, KudaGo.com, Timeout.ru, Petersburg2 и т. д.).

«Прежде чем делать выводы о перспективности проекта, нужно познакомиться с его деталями, - говорит он. – И если он окажется действительно интересным, мы сами не против сотрудничества с ним».



В свою очередь, основателю сервиса по заказу экскурсий Sputnik8 Александру Киму пока непонятна суть проекта. По его оценке, «заработок на рекламе и транзакциях - две разных модели бизнеса, и для начала необходимо построить бизнес по одной из них, а затем добавлять другую». «Совмещать их можно, но все-таки строить систему лучше начинать с чего-то одного», - считает он.

При этом эксперты констатируют: возможности для сосредоточения информации на одной платформе об экскурсиях и другой, ориентированной на конечного потребителя-туриста, в Петербурге действительно есть. По оценке многих специалистов, несмотря на наличие ряда ресурсов, а также официального городского туристического портала Visit-petersburg, информация в этой сфере до сих пор довольно разрознена и может быть сосредоточена на единой платформе.

И если инициаторам нового проекта удастся не только собрать воедино всю информацию, но и по-максимуму автоматизировать процесс бронирования услуг, перспективы у него, несомненно, есть.

/TOURBUS.RU