Новости Авиаперевозчики, системы бронирования и туроператоры присоединились к «Черной пятнице» Российские и международные компании сферы туризма принимают активное участие в сегодняшнем «празднике распродаж»

Американская традиция «Черной пятницы» (начинающийся после Дня Благодарения праздник начала рождественских распродаж) в последние годы прижилась и в нашей стране, в том числе и в сфере туристических услуг. Так, в компании Aviasales сообщают, что в этом году участие в "Черной пятнице" подтвердили авиакомпания "Победа", Emitates, airBaltic, Utair, Oman Air, Finnair, Korean Air, Turkish Airlines и Nordwind. Кроме того, в прошлом году в "Черной пятнице" участвовали многие крупнейшие лоукостеры мира – Air Asia, Ryanair, Norwegian, Wizz Air и другие. Скорее всего, 23 ноября от них стоит также ждать от них низких цен на авиабилеты. "Улететь можно в буквальном смысле куда угодно, при этом перевозчики «скидывают» до 50% от тарифа. Большинство билетов сразу считаются со скидками, но в некоторых случаях требуется ввести промокод. Скидки на перелеты с промокодом доходят до 50%", — рассказал PR- директор компании Янис Дзенис. В компании Momondo нам сообщили, что «cогласно нашему анализу поисковых данных за прошлый год, низшей планки средняя стоимость авиабилетов с отправлением из России достигает в «Черную пятницу» к 6 часам вечера по московскому времени. Тогда как почти на старте распродаж, начиная с 3 часов утра, стоимость перелетов держится на самом высоком уровне. Разница между минимальной и максимальной средней стоимостью в этот день почти трехкратная (186%). Однако дешевые билеты можно поймать не только вечером. Повезет и тем, кто готов отвлечься от дел и заняться поиском в разгар рабочего дня - в районе 11 часов. Экономия в этом случае будет незначительно меньше, чем при бронировании вечером. На период с 10 до 15 как раз и приходится больше всего поисков в течение дня». Как добавили в компании, «Несмотря на то, что средняя экономия на билетах в день самых крупных распродаж составляет лишь 9%, некоторые популярные маршруты все же показывают существенное снижение цен. Наиболее высоких скидок, на основе данных за 2017 год, можно ожидать на авиаперелеты в Хошимин. В «черную пятницу» ценник на это направление снизился более, чем на треть, по сравнению со среднегодовым показателем (-34,8%). Следующим в рейтинге самых подешевевших городов стал Лиссабон (-31,9%), а закрыл тройку Лондон (-31,5%). Чуть больше, чем на четверть, снизилась стоимость перелетов в Мадрид, Коломбо и на Бали. Ценник на билеты в Мюнхен в «черную пятницу» оказался привлекательнее на 24,4%, чем в среднем в году. Билеты в Барселону, Анталию и Амстердам подешевели на 23,4%, 23,3% и 22,4% соответственнЙо. По информации «Интерфакса», практически все крупные международные гостиничные сети также участвуют в "Черной пятнице", предлагая скидки на номера в отдельных отелях от 30 до 50%, в зависимости от региона. Так, компании Accor Hotels, управляющей многими гостиничными брендами, предлагают в скидки до 40% с 22 по 26 ноября практически во всех отелях сети. Из российских сетей в акции участвует Azimut Hotels. С 23 по 25 ноября в 36 отелях сети, в основном расположенных в российских городах, также можно получить скидки до 50%. О скидках в "Черную пятницу" объявили также некоторые онлайн-сервисы бронирования отелей. Так, на Booking.com с 22 по 27 ноября можно забронировать отели со скидками до 40%. Участвует в "Черной пятнице" и сервис бронирования отелей Ostrovok.ru. С полуночи 23 ноября пользователям обещают скидки до 50%, - сообщает «Интерфакс». Присоединился к акции и ряд российских туроператоров. "Мы в этом году следуем популярному международному тренду и специально готовились к акции, запрашивая у партнеров выгодные, эксклюзивные и интересные предложения. Ожидаем, что акция вызовет большой интерес у клиентов и рост бронирований. Полный перечень предложений по 24 направлениям появится только в день акции. Специальные скидки будут действительны ровно сутки, начиная с полуночи 23 ноября", — рассказала PR-директор компании TEZ Tour Лариса Аханова. В свою очередь туроператор TUI Россия предлагает тем, кто забронирует туры на сайте с 22 по 25 ноября, промокоды на скидки в размере тысячи, двух тысяч и четырех тысяч рублей при бронировании туров стоимостью от 20, 40 и 80 тыс. рублей соответственно. /TOURBUS.RU

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