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МВД РФ хочет сократить срок оформления загранпаспортов/ Законопроект о безвизовом въезде болельщиков на игры Евро-2020 принят в первом чтении/ Тюменский губернатор предлагает ввести медицинские визы

МВД РФ предлагает сократить срок оформления загранпаспортов

МВД РФ предложило сократить сроки оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического проживания. Соответствующий проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что приказ подготовлен во исполнение закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", который Госдума приняла в феврале 2018 года. Законопроект о сокращении сроков получения паспорта разрабатывался с 2017 года.

"Проектом приказа предлагается сократить до трех месяцев срок оформления заграничных паспортов, в том числе содержащих электронный носитель информации, в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания", — пояснила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В настоящее время максимальный срок оформления загранпаспорта по месту пребывания составляет четыре месяца, а при оформлении по месту регистрации — один месяц.

Ранее в этом году госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта в России выросла до 5 тыс. для взрослых и 2,5 тыс. рублей для детей до 14 лет.

Законопроект о безвизовом въезде болельщиков на игры Евро-2020 принят в первом чтении

Сегодня Госдума приняла в первом чтении пакет документов, обеспечивающих проведение в РФ матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Евро-2020 пройдет во многих крупных городах Европы – Лондоне, Дублине, Мюнхене, Баку, Риме, Амстердаме, Копенгагене и других. Санкт-Петербург является одним из городов проведения соревнований, в городе запланировано три мачта группового этапа и четвертьфинал.

Один из принятых законопроектов предусматривает въезд в РФ зрителей UEFA Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, а волонтеров UEFA – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Также предлагается ввести государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро-2020 по аналогии с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Кроме того, предусматривается предоставление зрителям UEFA Евро-2020 права на бесплатный проезд на ряде видов транспорта.

Законопроект также предлагает наделить правительство РФ полномочием утверждать программу подготовки к проведению UEFA Евро 2020, включающую перечень объектов инфраструктуры и мероприятий.

Указанные положения применяются по 31 декабря 2020 года включительно.

Тюменский губернатор предлагает ввести медицинские визы

Безвизовый въезд для иностранцев, приезжающих в Россию по программе медицинского туризма, предлагает ввести губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Почему бы не ввести по аналогии с паспортом болельщика, который давал право на безвизовый въезд и вообще обеспечивал гостям со всего мира максимально комфортное пребывание в нашей стране, медицинскую визу с примерно таким же содержательным наполнением?", — сказал А.Моор, выступая сегодня с ежегодным посланием депутатам облдумы.

Он также добавил, что решение о таких визах должно быть принято на федеральном уровне.

"Поэтому я прошу наших представителей в обеих палатах Федерального Собрания продумать этот вопрос и выступить с соответствующей законодательной инициативой", — сказал г-н Моор.

"Медицинский туризм бурно растет во всем мире, а по параметрам цены и качества Тюмень более чем конкурентоспособна — если не в глобальном масштабе, то в масштабе всего евразийского континента точно", — подчеркнул глава региона.

/TOURBUS.RU