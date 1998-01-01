Новости Сколько будет стоить летняя Турция? Эксперты туррынка прогнозируют, насколько подорожает отдых на турецком Средиземноморье в следующем летнем сезоне

По мнению туроператоров, летние туры в Турцию существенно подорожают в среднем на 15-20% с марта 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «С начала марта цены начнут стремительно расти, поскольку спрос на направление очень высокий, а турецкие отельеры, опираясь на него, поднимают цену. Также на стоимости тура сказывается ослабление рубля и повышение цены на авиабилеты за счет подорожания топлива", — рассказали в ассоциации. При этом мнения туркомпаний-членов АТОР по поводу того, насколько вырастут цены на турецкое направление для организованных туристов, расходятся. Так, туроператор "Интурист" прогнозирует увеличение стоимости туров в сопоставимые периоды бронирования до 20-25%. По словам представителей компаний Pegas Touristik и Coral Travel, цены на турпакеты в Турцию вырастут на 10-15%. "Турецкий турбизнес понимает, что слишком дорогой продукт на российском рынке не продастся, поэтому смысла делать их слишком высокими тоже нет", — пояснили в АТОР. По словам представителей туроператора Anex Tour, повышение цены турпакета свыше 15-20% по сравнению с ценами 2018 года будет для потребителя психологически некомфортным, а фактор возможного открытия египетских курортов сделает такой рост цен на турецком направлении экономически неоправданным. Сами турецкие отельеры, как отмечают в АТОР, понимают необходимость соотносить повышение цены с платежеспособным спросом россиян и других иностранцев, которые в 2018 году поехали в Турцию во многом именно из-за того, что она оказалась дешевле Испании. "По предварительным данным, турецкие отельеры повышают цены для местных туристов до 30-40%, чтобы высвободить больше мест для иностранцев. Большая квота мест для иностранных туристов дает возможность повышать для них цены не так резко", — рассказали в ассоциации. Как отметили в АТОР, раннее бронирование турецких курортов у большинства туроператоров стартует в конце ноября и начале декабря. Оптимальная тактика для путешественника – воспользоваться этими акциями и не медлить, поскольку спрос будет высоким и туры на желаемые даты или в определенные отели могут быть раскуплены. По словам туроператоров, после марта 2019 года цены на летнюю Турцию однозначно вырастут. "Учитывая не только запланированный рост средней цены, но и традиционное повышение в разгар сезона, покупка туров прямо перед сезоном на пиковые месяцы лета (июль и август) может обернуться для туриста переплатой в размере 30%, а то и 50% по сравнению с ценами лета 2018 года", — заключили в АТОР. Комментируя прогнозы увеличения стоимости турецких турпакетов, Лариса Аханова, пиар-директор TEZ Tour, заявила нашему порталу: «Мы фиксируем увеличение цен следующего сезона на 10-15%. В этом месяце у нас стартовала акция раннего бронирования, максимальные скидки достигают как раз со стороны турецких отельеров и составляют 50%. Их отличает большая эластичность. Они очень гибкие и всегда очень тонко чувствуют спрос и рынок. Высокий спрос - меньше скидок, низкий - будут стимулировать. Сейчас Турция фиксирует значительный спрос со стороны европейских рынков, которые «проседали» в этом году. Это значит - надо бронировать заранее». Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», заявила нашему порталу: «Сейчас отели дают скидки на проживание от 30 до 50%, поэтому бронировать туры заранее выгоднее, чем покупать уже в сезоне». Со своей стороны Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», добавил: «Если мы говорим о росте цен в валюте, то, по моим данным (а я общался с большим числом отельеров и представителей авиакомпаний), рост стоимости туров в 2019 году составит 5-7% - как на проживание, так и на авиаперелет. Если говорить о стоимости в рублях, то здесь предсказать увеличение стоимости сложно, поскольку мы не знаем, какой будет в следующем году валютный курс». /TOURBUS.RU

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