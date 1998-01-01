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В Трентино открылся горнолыжный сезон

Благодаря обильным снегопадам основные зимние трассы популярного итальянского альпийского региона уже готовы принимать туристов

Благодаря обильным снегопадам популярные горнолыжные курорты итальянского региона Трентино готовы принять первых гостей, - сообщил нам руководитель пресс-службы местного офиса по туризму Фабио Джерола. Вслед за районами катания Пассо-Тонале и ледника Презена, открывшихся неделю назад, в эти выходные заработают подъемники в Мадонна-Ди-Кампильо.

И это только начало – в последующие дни в Доломитах ожидается еще больше снега.

Покрытые снегом горные склоны ускорили открытие зимнего сезона в Мадонна-Ди-Кампильо. Здесь, в районе катания Grostè, первые горнолыжники смогут заняться любимым видом активного отдыха уже в эти выходные – 24-25 ноября. Неделей раньше были открыты районы катания на леднике Презена и Пассо-Тонале, где снежный покров достигает двух метров.

Из-за ожидаемых в течение следующих дней обильных снегопадов, к ним в самом скором времени могут добавиться курорты Паганелла Доломити и Альпе Чимбра. Другие горнолыжные курорты в Трентино откроются 6 декабря.

Как также рассказали в пресс-службе, в этом зимнем сезоне, благодаря сотрудничеству с Fly Ski Shuttle, каникулы начинаются уже прямо в аэропорту. Каждые субботу и воскресенье с 8 декабря по 3 марта компания осуществляет автобусное сообщение между аэропортами Вероны, Бергамо, Милана – Линате и Мальпенса, а также Венецией и Тревизо и самыми популярными горнолыжными курортами Трентино.

Из Вероны, Бергамо, Милана – Линате и Мальпенсы шаттлы доставляют туристов в Мадонна-Ди-Кампильо, Пинцоло, Валь-Ди-Соле, Валь-Ди-Фассу, Валь-Ди-Фьемме и Сан-Мартино-Ди-Кастроцца.

Из Венеции автобусы отправляются сперва в расположенный неподалеку аэропорт Тревизо и затем в Валь-Ди-Фьемме, Валь-Ди-Фассу и Сан-Мартино-Ди-Кастроцца.

Каждый маршрут делает остановку в городе Тренто возле железнодорожного вокзала, откуда горнолыжники также могут отправиться на курорты в Доломитах. В этом случае билеты продаются по сниженной цене.

Кроме того, г-н Джерола отметил, что в этом сезоне региональные власти уделяют повышенное внимание безопасности горнолыжников. «В Италии ношение защитного шлема во время катания обязательно для детей в возрасте до 14 лет, но также настоятельно рекомендуется и для взрослых горнолыжников.

Любой уличенный в опасном для окружающих поведении может быть оштрафован сотрудниками органов правопорядка – полицией, карабинерами, службой по охране лесов, осуществляющих патрулирование горнолыжных склонов», - отметил представитель пресс-службы.

/TOURBUS.RU