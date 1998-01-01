Новости «Ласточка» и «Кулинарное бездорожье» помогут псковскому туризму Эксперты обсуждают новые возможности для увеличения турпотока на Северо-Запад России

«Теперь наши города соединяет ежедневный удобный и комфортабельный поезд «Ласточка», который наверняка позволит увеличить поток туристов в Псков», - к такому выводу пришли специалисты петербургского турбизнеса, на собственном опыте оценившие преимущества недавно запущенной в обращение новинки, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. И действительно: раньше туристов в Псковскую область доставляли в основном с помощью чартерных автобусов, поскольку железнодорожное сообщение между Петербургом и Псковом было крайне неудобным. Сейчас же комфортабельная «Ласточка» в Псков с Балтийского вокзала Петербурга ежедневно отправляется в 6.55, а из Пскова возвращает в 18.05 (время в пути – 3,5 часа). В результате как организованные, так и самостоятельные туристы уже по достоинству оценили новинку: билеты на поезд надо приобретать заранее, поскольку он пользуется высоким спросом. А с учетом того, что на автодороге из Питера в Псков сейчас идет ремонт и время поездки между городами вообще оценить сложно, это только прибавляет популярности «Ласточке». «Появление этого поезда нельзя недооценить: он делает поездку в Псков гораздо более удобной, быстрой и безопасной, и поэтому мы рассчитываем на эффект от его запуска, - считает глава псковского бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. – Вместе с тем в целом результаты сезона на рынке внутреннего туризма я бы не назвала какими-то примечательными: в нашей компании, к примеру, по объемам они остались примерно такими же, что и в прошлом году». По словам эксперта, хотя бы сохранять объемы интереса внутренних туристов удается как за счет кропотливой ежедневной работы и систематического привлечения внимания потенциальных клиентов и партнеров на разных выставках, так и за счет участия в больших программах. «Да, участие в проекте по развитию детского туризма, курируемом Минкультуры, позволило нам привлечь около 1,5 тыс. школьников и показать им целый ряд достопримечательностей области, - говорит Светлана Баранова. – Однако в целом сохранение объемов во внутреннем туризме требует титанического труда». По ее оценке, «Континенту» удается это делать еще и благодаря наличию комплексного туристического продукта, поскольку компания способна предоставить весь спектр сервиса собственными услугами (транспорт, размещение, экскурсионное обслуживание и пр.). «Если бы это было не так, не уверена, что нам удавалось бы работать на внутреннем рынке с тем же успехом», – говорит глава региональной компании. При этом эксперт уверена: прибавить в туризме регион может за счет его пока недостаточно «раскрученных», «глубинных» ресурсов. Одно направление – это предложение туристам каких-то новых возможностей на уже хорошо известных им объектах (например, увлекательного квеста в Изборской крепости), а второе – включение в программы новых направлений (таких как Порхов, Остров и т. д.). «Это могут быть программы самого разного свойства, включая, к примеру, гастрономические туры, - считает Светлана Баранова. – Например, в Порхове уже сейчас можно устраивать экскурсии на местный завод, выпускающий отличный сыр, а также знакомить гостей с такой гастрономической «интересностью», как вяленые огурцы, огуречный фрэш (сок из огурцов) или варенье из огурцов с черной смородиной». Более того: уже в следующем сезоне в программе компании появится тур «Кулинарное бездорожье», который ориентирован как раз на посещение фермерских хозяйств и мест производства аутентичных продуктов, которыми туристы будут угощаться там, где их производят или из них готовят. «Это правильный подход в деле развития внутреннего туризма, - считает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Сейчас на рынок выходит новое поколение туристов, которому надо предлагать и современные варианты программ (квесты, интерактив и т. д.). Да и специализированные туры, ориентированные на гастрономию, вполне могут быть востребованы: у многих жителей такого мегаполиса, как Петербург, действительно есть интерес к поездкам, во время которых они получают возможность попробовать натуральные продукты или их производные». /TOURBUS.RU



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