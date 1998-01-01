Российский турбизнес пригласили сотрудничать с безвизовым Тайванем

Двадцатого ноября в петербургском отеле «Астория» состоялась широкомасштабная презентация Тайваня, для участия в которой в город на Неве приехала делегация острова во главе с директором туристического офиса Тайваня г-ом Артуром Хсие. А о возможностях доставки туда туристов представителям турбизнеса Петербурга сообщили специалисты China Airlines.

По данным статистики, пока Тайвань массовым интересом у российских туристов не пользуется. Так, официальная статистика острова зафиксировала в 2017 году только визиты 9226 граждан РФ (+15,8% к уровню 2016 года). В предыдущие года прирост был примерно тем же, но в абсолютных цифрах это не дает значимого увеличения.

Визит туристической делегации Тайваня напрямую связан с тем, что с 6 сентября этого года вступил в силу режим безвизового въезда для россиян. Новинка будет действовать до конца июля следующего года в тестовом режиме, а в соответствие с ней граждане РФ смогут находиться на территории Тайваня без виз в течение 14 дней.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, что для посещения острова россиянам понадобится загранпаспорт, действующий еще как минимум полгода, а также билеты для возвращения на родину. Кроме того, тайваньская сторона в праве запросить у въезжающих подтверждение бронирования номера в отеле на период пребывания на острове.





Как подчеркнул в своем сообщении глава туристического офиса Тайваня Артур Хсие, «в настоящее время остров в Южно-Китайском море - это безвизовый режим для россиян, теплые пляжи, удивительная чайная культура и гастрономия, а также богатое культурное наследие и гостеприимство местных жителей».

При этом, по его мнению, гостей могут заинтересовать не только памятники архитектуры и национальные парки и заповедники, занимающие до 20% территории острова, а также архитектурные шедевры китайских, японских и европейских инженеров. «Тайвань, который во всем мире считается одним из наиболее продвинутых с точки зрения развития технологий и производства современной техники, с удовольствием посещают и бизнесмены, регулярно участвующие в проводимых здесь профильных конференциях». – оценивает эксперт.

Что касается главных достопримечательностей, одной из самых важных на Тайване признают небоскрёб Тайбэй 101 высотой более 500 метров. Мало того, что это настоящее чудо инженерной мысли построено всего за 6 лет, для туристов он в перую оечердь интересен наличием смотровых площадок, до которых можно добраться на скоростном лифте.

Кроме того, в Тайбее находится и Национальный дворцовый музей, в собрании которого находится около 720 тыс. экспонатов, включая уникальные фарфоровые сервизы, украшения из благородных металлов, книги и другие предметы старины.

Единственным препятствием для их посещения Тайваня остается разве что отсутствие прямых рейсов. Увы, но даже из Москвы прямых перелетов в островную столицу Тайбэй нет: добраться до нее можно только с пересадкой, к примеру в Пекине. Впрочем, China Airlines способна организовать перевозку таким образом, что пассажир в условиях комфорта потратит на нее всего около 12 часов.

«В чистом виде Тайвань вряд ли может быть востребован нашими туристами: как правило, туда ездят либо по делам, либо в рамках комбинированного с другими пунктами КНР тура (Гонконг-Макао-Тайвань и др.), - говорит руководитель компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – В этой связи отмена виз хотя и может привести к дополнительному росту турпотока из России, но вряд ли кардинально изменит ситуацию».

/TOURBUS.RU