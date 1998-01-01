Новости Александр Осауленко: Ежегодно из-за банкротства рынок покидает менее 1% туроператоров Руководитель «Турпомощи» рассказал о ситуации, сложившейся на туроператорском рынке

Менее 1% туроператоров вынуждены ежегодно уходить с рынка из-за неисполненных обязательств перед туристами, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, выступая сегодня на III Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов в Сочи, - сообщает «Интерфакс». "Мы видим количественные показатели ухода туроператоров за последние четыре года с неисполненными обязательствами перед туристами. В 2015 году это было шесть компаний, в 2016 – пять, в 2017 – четыре, в 2018 – опять шесть. Если мы знаем, что в "Турпомощи" состоит 651 туроператор, мы видим, что менее 1% от общего числа туроператоров оказались в такой ситуации. Ни о каком системном кризисе в туроператорской отрасли, в сфере выездного туризма, в туристской отрасли в целом при таких показателях речи быть не может", — подчеркнул спикер. По словам г-на Осауленко, в 2015-2017 годах в случаях банкротств туркомпаний работали инструменты финансовых гарантий в виде страхования ответственности туроператоров. "Страховые суммы обеспечили практически стопроцентный возврат средств туристам по неисполненным обязательствам", — отметил он. Глава "Турпомощи" также напомнил, что в 2018 году три случая ухода с рынка, которые получили наибольший резонанс, – это компании DSBW Tours, "Интравел Столешники" и "Натали Турс". "Для этих туроператоров уже заработал механизм компенсаций из фондов персональных ответственности. По DSBW и "Интравел-Столешники" общая сумма выплат составит 88% от объема уплаченных туристами средств. Это говорит, что механизм работает, и он эффективный", — считает г-н Осауленко. При этом глава "Турпомощи" подчеркнул, что для цивилизованной работы рынка очень важна отчетность о количестве проданных путевок, которую туроператоры сдают в Ростуризм и на основе которой формируются фонды ответственности, из которых в случае ухода компании туристы получают выплаты. "Натали Турс" в 2017 году подавала в Ростуризм данные о средней стоимости реализованного тура около 18 тыс. рублей, а туристы заявили требования на среднюю стоимость тура 52,6 тыс. рублей, ровно в три раза больше, чем давал сам туроператор", — рассказал он. По словам г-на Осауленко, от страховщика туристы смогли получить 5% тех средств, которые они уплатили за туры, а из фонда персональной ответственности туроператора из-за занижения им средней стоимости туров они получат лишь еще 1%. В заключение глава «Турпомощи» призвал туркомпании подавать в Ростуризм верные данные о количестве проданных туров и их стоимости. /TOURBUS.RU

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