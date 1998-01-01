Новости Зимний Сочи - доступнее Турции Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость отдыха на Черном и Средиземном морях в декабре

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость пакетных туров с вылетом из Москвы в декабре, предполагающих недельный отдых для двоих взрослых, и составил рейтинг самых доступных направлений. Первое место рейтинга заняли курорты Черноморского побережья — Краснодарский край и Крым. Минимальная стоимость тура по этим направлениям начинается от 10 тыс. руб. Второе место заняла Абхазия (от 14400 руб.), третье — Турция (от 17 тыс. руб.). Российским курортам опередить Турцию по доступности удалось в первую очередь благодаря продлению чартерных программ на зимний период. Несмотря на то, что в состав самых дешевых туров на Черное море в отличие от Турции обычно не включено питание, туры по системе “все включено” или “завтрак + ужин” в Сочи и Крым также выглядят вполне конкурентоспособными. Их стоимость начинается от 16-18 тысяч рублей на двоих. Четвертое место в рейтинге дешевых направлений заняла Италия. Стоимость недельных туров в эту страну начинается от 28 тыс. руб. Туры предполагают проживание в Римини, но этой локацией вполне можно пользоваться в качестве отправной точки для поездок в другие популярные города страны. Пятое место рейтинга занял Кипр (от 30 тыс. руб.). Причем Кипр можно назвать самым теплым направлением среди лидеров по доступности. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха здесь даже в декабре будет превышать +20 С. “Растущий интерес к отдыху в классических летних странах в межсезонье — один из трендов 2018 года. Поездки в такие страны осенью и зимой существенно дешевле, при этом в них теплее, чем дома, а также в любое время года можно интересно провести время. Мы видим, что в борьбу за всесезонный интерес туристов включились и черноморские курорты, активно стимулируя потребителя ценой.

Путевки за пять тыс. рублей на человека в неделю могут привлечь не только чувствительную к стоимости аудиторию, но и активных путешественников, готовых потратить больше, но пока считающих, что для отдыха в межсезонье стоит выбрать другое направление. На Черное море в декабре они поедут, условно говоря, на разведку”, — отметил, комментируя результаты исследования, директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. /TOURBUS.RU



ТОП-15 самых недорогих направлений с вылетом из Москвы в декабре: Страна Минимальная стоимость недельного отдыха для двоих, руб. Россия (Сочи) 10000 Абхазия 14400 Турция 17000 Италия 28480 Кипр 30300 Иордания 30740 Индия 39040 Чехия 39900 ОАЭ 40080 Армения 42400 Испания 43820 Грузия 45540 Греция 45740 Израиль 49040 Болгария 50080

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