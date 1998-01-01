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Росавиация может до конца года снять запрет на зарубежные рейсы "Якутии"/ Прокуратура и Следственный комитет расследует гибель пассажира на ВПП Шереметьево/ "Победа" обещает сделать габариты ручной клади "смешными"

Росавиация может до конца года снять запрет на зарубежные рейсы «Якутии»

Росавиация может принять решение по снятию запрета на международные рейсы авиакомпании "Якутии" до конца 2018 года, заявил сегодня журналистам глава ведомства Александр Нерадько.

Ранее гендиректор "Якутии" Владимир Горбунов сообщал, что направил в Росавиацию заявку на снятие ограничения сертификата компании в части запрета на выполнении международных рейсов.

В начале октября Росавиация сообщила, что выявила ряд нарушений в работе авиакомпании "Якутия", в том числе превышение полетных смен экипажей, фальсификацию техдокументации.

В результате ведомство запретило "Якутии" выполнять международные рейсы: ограничение действует с 5 ноября до устранения всех недостатков.

По факту гибели пассажира на ВПП Шереметьево возбуждено уголовное дело

Как сообщают СМИ, вчера вечером, после вылета лайнера "Аэрофлота" в Афины, на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево были обнаружены человеческие останки.

Позднее со ссылкой на источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщалось, что погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По информации других CМИ, погибший - 25-летний Альберт Епремян - по дороге из Мадрида вел себя неадекватно, в Шереметьево его встречала полиция.

По предварительным данным, далее он сбежал из перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван, после чего направился вдоль взлетной полосы, где был сбит вылетавшим лайнером.

По прибытии в Афины на обшивке лайнера были обнаружены повреждения и следы крови.

"В связи с происшествием Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку исполнения требований законодательства об обеспечении транспортной и авиационной безопасности", — говорится в сообщении прокуратуры в среду.

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

В то же время представитель московского межрегионального Следственного управления на транспорте Наталья Федорова заявила сегодня, что "по факту нарушений требований транспортной безопасности при организации полетов, повлекшего смерть 25-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263.1 УК РФ".

Она подтвердила, что «после регистрации на рейс Москва — Ереван погибший мужчина проследовал на посадку с другими пассажирами. Однако при неустановленных обстоятельствах во время посадки в перронные автобусы он проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта".

"Победа" обещает сделать габариты ручной клади "смешными"

Лоукостер "Победа" может уменьшить габариты разрешенной к бесплатному провозу ручной клади до символических величин, если не сможет в судебном порядке добиться изменения соответствующих федеральных правил.

"Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10x10x10 см, а все остальное сверх ручной клади, как Минтранс хочет, будем провозить — портфели, сумки", — заявил вчера журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Решение об изменении габаритов ручной клади лоукостер может принять, если ему не удастся оспорить в надзорной инстанции Верховного суда РФ правила, разрешающие пассажиру брать в салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и ряд других вещей — сверх установленного лимита ручной клади.

Авиаперевозчик оспаривал правила перевозки ручной клади, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. Согласно этим правилам, авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее пяти кг, а сверх нее обязаны принимать ряд личных вещей пассажиров.

Во вторник апелляционная коллегия ВС РФ отклонила жалобу "Победы" на решение суда первой инстанции, который ранее также отклонил административный иск лоукостера.

/TOURBUS.RU