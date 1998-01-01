Новости Еще один директор турфирмы, обманувший два десятка туристов, получил условный срок Юристы опасаются, что в течение условного срока осужденные мошенники будут продолжать свою «деятельность»

На днях в городе на Неве завершилось судебным решением рассмотрение еще одного уголовного дела по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере) руководителя турфирмы. В этот раз Смольнинский районный суд Петербурга признал виновной в совершении преступления Анну Харченко, являвшуюся генеральным директором ООО «Салон Путешествий Гармония», - сообщает наш корреспондент в Северной столице. «Суд установил, что Харченко, являясь генеральным директором ООО «Салон Путешествий Гармония», в период с 2014 по 2015 год, используя служебное положение, из корыстных целей заключала с гражданами договоры на реализацию туристского продукта, предметом которых были поездки в зарубежные страны, - так описывается суть ее деятельности в информации правоохранительных органов. - Однако после получения оплаты за них мер по организации поездок она не предпринимала, а денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению». В результате ее действий ущерб причинен как минимум 22 гражданам на общую сумму более 2 млн рублей. С учетом того, что в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении Анны Харченко поддерживала прокуратура Центрального района Петербурга, суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение о признании подсудимой виновной и назначил ей наказание. Впрочем, оно выглядит уже как стандартный вариант - три года лишения свободы условно с испытательным сроком на те же три года. Стоит напомнить, что буквально 10 дней назад тот же Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы за мошенничество в сфере туризма генерального директора турфирмы «Бамбук Тур» Татьяну Макееву. И, несмотря на то, что в свое время Макеева сама написала следователю сразу несколько явок с повинной, в которых призналась, что «обувала» туристов не только по линии «Бамбук Тура», но и компаний «Форсаж» и «Люкс Трэвел», в конечном итоге в судебный «зачет» пошли только сведения об обманутых ею на 3,9 млн рублей 26 жителях Петербурга. Останавливает ли эта мера нечистых на руку «предпринимателей»? Вовсе нет. Например, в том же 2014-м Екатерина Петрова в течение несколько месяцев «продавала» клиентам путевки в теплые страны. На самом деле схема была той же – оно просто собирала с них деньги и заключала липовые договоры. По данным следствия, она обманула как минимум 55 человек на сумму в почти 4,5 млн рублей. Для того, чтобы осудить ее, потребовалось почти …три года: 18 августа 2017 года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, дав и 4 года на исправление. В чем подвох? Как выяснилось, находясь под подпиской о невыезде на время следствия, Екатерина Петрова продолжала заниматься привычным ей делом – «обувала» клиентов. Которых снова оказались десятки с суммой ущерба в миллионы рублей. А о том, что эта своего рода легендарная личность обманула множество клиентов, свидетельствует хотя бы тот факт, что Екатерине Петровой посвящен даже отдельный сайт в интернете – там можно много чего узнать о ней и ее «работе». Как считает юрист Сергей Семенов, мера наказания, как правило, выносимая судом, не в полной мере позволяет препятствовать рецидиву. «Когда обманувший множество людей «специалист» получает условный срок, он запросто может переехать в другой регион и продолжить «дело», - считает он. - Поскольку бремя доказывания его вины лежит на пострадавших, а следствие порой тянется годами, преступник успевает «наследить» снова и обмануть новых туристов. А потому и рецидив в этой области не единичен». /TOURBUS.RU

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