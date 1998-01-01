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Олег Сафонов рассказал, почему растут турпотоки, и чем поможет туррынку обязательная Электронная путевка

Круглый стол на тему «Итоги туристического сезона – 2018. Какие изменения ждут российскую туриндустрию?» прошел в пресс-центре «Парламентской газеты»

В конце минувшей недели в пресс-центре «Парламентской газеты» прошел круглый стол на тему «Итоги туристического сезона – 2018. Какие изменения ждут российскую туриндустрию?» с участием главы Ростуризма Олега Сафонова.

Также спикерами круглого стола выступили председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, председатель Общественного Совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко и другие.

Повестка круглого стола включала вопросы, связанные с итогами туристического сезона 2018 года, текущими и перспективными изменениями в законодательстве, защитой прав и законных интересов туристов, актуальными тенденциями и направлениями развития туриндустрии.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов рассказал о положительной динамике, которую в минувшем высоком туристском сезоне показали все сегменты туризма – внутренний, и въездной и выездной.

«Согласно представленным субъектами Российской Федерации данным, внутренние туристские потоки в нашей стране этим летом выросли более чем на 25%. Выездные турпотоки выросли примерно на 10%. По оперативным данным, въездной турпоток вырос в период с января по сентябрь по отношению тому же периоду прошлого года на 8%. Что примечательно, число иностранных в России в июле-сентябре более чем на 19% превысило показатель июля-сентября 2018 года.

Реклама, которую Россия получила в мире благодаря проведению у нас Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также решение о продлении безвизового въезда в страну по «паспорту болельщика» конвертировались в рост въездного турпотока», – рассказал глава Ростуризма.

Важной темой обсуждения стало предотвращение повторения ситуации с «Натали турс» и другими обанкротившимися туркомпаниями. Руководитель Ростуризма подчеркнул, что решить эту задачу поможет введение в промышленную эксплуатацию единой информационной системы «Электронная путевка»

По его мнению, она обеспечит туристам дополнительную защиту от недобросовестных действий туристических компаний «посредством контроля целевого использования денежных средств, поступающих от приобретения гражданами туристических услуг, и детализацию информации о движении денежных средств на оплату транспортных и страховых услуг, проживания в гостинице и т.п.»

А для работающих в рамках правового поля туроператоров и турагентов преимуществами от внедрения Электронной путевки станут «устранение недобросовестной конкуренции со стороны участников рынка, занимающихся незаконными финансовыми операциями под прикрытием туристской деятельности и использующим демпинговые схемы, а также снижение рисков потери денег из-за непрозрачности взаимоотношений между звеньями сбытовой цепи».

«Обеление» рынка будет также способствовать повышению доверия потребителей к российской туристской отрасли и увеличению объемов ее деятельности.

Кроме того, Электронная путевка внесет вклад в повышение эффективности туристских чартерных перевозок, поскольку система открывает для авиационных властей возможность соотносить объемы обязательств, взятых на себя авиакомпаниями, с их реальными провозными возможностями, уверен г-н Сафонов.

При этом глава Ростуризма подчеркнул, что все перечисленные преимущества будут работать только в том случае, если система станет обязательной для использования всеми участниками рынка.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул высокую социальную значимость и перспективность этого нововведения с точки зрения развития внутреннего туризма и увеличения объемов деятельности российской туриндустрии.

Руководитель Ростуризма, со своей стороны, выразил надежду на то, что результатом новой законодательной нормы станет в том числе увеличение числа отдыхающих в российских санаториях.

Он отметил уникальность российского санаторно-курортного комплекса, который сегодня насчитывает порядка 1800 санаториев: «В прошлом году в российских санаториях отдохнуло порядка семи млн человек. Эта цифра может быть значительно больше. Для этого необходимо активное продвижение, дальнейшее повышение качества услуг и привлекательности российского санаторно-курортного комплекса для туристов.

В этом году сделан важный шаг в направлении решения этой задачи - разработана комплексная система оценки санаторно-курортных организаций, учитывающая использование санаториями природных лечебных факторов, медицинскую деятельность, качество питания, проживания и сервиса и предусматривающая присвоение санаториям категорий – «Стандарт», «Бизнес» или «Премиум».

/TOURBUS.RU