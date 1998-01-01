Новости Туроператоры полетят на зимний Кипр Туроператоры, активно работающие на кипрском направлении, обсуждают, будет ли востребован отдых на Острове Афродиты в предстоящем низком сезоне

По итогам девяти месяцев российский турпоток на Кипр снизился почти на 5%. Впрочем, по оценкам туроператоров, благодаря привлекательным ценам в зимнем периоде направлению удастся по итогам года показать положительную динамику, - сообщает АТОР. По словам туроператоров-членов АТОР, несмотря на непростой сезон, итогами продаж по Кипру они довольны: невзирая на все «факторы влияния», включая и теплую летнюю погоду на большей части Центральной России, и конкуренцию с Турцией, направление показало неплохой результат. «Если на этапе раннего бронирования был отмечен запланированный спрос и активность в продажах, то во время скачков курса и чемпионата мира по футболу продажи были ниже ожидаемого на 17%. Но уже в бархатном сезоне спрос пошел вверх», – поясняет Оксана Волканова, директор по развитию туроператора ICS Travel Group. Что же касается наступающего зимнего сезона, то сейчас на направлении высок спрос на туры Last Minute и на новогодние даты. Как отмечают эксперты, в низкий сезон Кипр пользуется стабильным спросом у семей с детьми. У ряда туроператорских компаний Кипр есть в продаже круглый год. Так, «TUI Россия» в этом зимнем сезоне ставит на Кипр собственные чартерные рейсы. Полеты из Москвы будут выполняться с ноября по конец апреля на крыльях а/к «Уральские авиалинии», еженедельно по два рейса по средам и субботам. В ноябре пакетные туры TUI на отдых на курортах Кипра стартуют от 13100 р. на человека на неделю при двухместном размещении. Новогодние каникулы на Кипре в период с 26 декабря по 2 января обойдутся от 30500 р. на человека за неделю при двухместном размещении. «Цены на отели на Кипре в основной массе в будущем году останутся на уровне 2018 года, однако на стоимость тура для туристов будет влиять курс валют», – подчеркнули в «TUI Россия». ICS Travel Group формирует программы по зимнему Кипру из Москвы на базе авиаперевозки «Уральских авиалиний»: рейсы будут выполняться 4 раза в неделю. ANEX Tour предлагает туры на Кипр на базе регулярных рейсов. Средний чек на тур в ноябре на регулярной перевозке составит около 40 тыс. руб. на двоих (тур с вылетом из Москвы 23 ноября, 7 ночей, питание BB). Пакетный тур в период новогодних каникул на регулярных рейсах обойдется около 60 тыс. руб. на двоих (вылет 26 декабря, 7 ночей, питание BB). Авиакомпания «Россия», на базе которой формирует свою перевозку на Кипр туроператор «Библио Глобус», будет летать в Ларнаку из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В рамках партнерской программы с «Аэрофлотом» а/к «Россия» зимой 2018/2019 будет дважды в неделю летать из Санкт-Петербурга в Ларнаку на самолетах семейства A-320. Кроме того, стартовала и программа полетов оператора по маршруту Москва – Пафос на воздушных судах Boeing 747 с компоновкой на 522 кресла. Комментируя спрос на зимние программы отдыха на Острове Афродиты, Лариса Аханова, пиар-директор TEZ Tour, сообщила нашему корреспонденту: «Зимний Кипр пользуется довольно устойчивым спросом последние три года. Сначала он выступал некой альтернативой Египту и был скорее ассортиментным предложением в зимней линейке. Сейчас уже можно говорить о его полноценности и самостоятельности и о том, что туристы его «распробовали». Каждый год мы фиксируем рост туристического потока на зимний Кипр в пределах 10%. Кипр зимой привлекает туристов с культурно-познавательными, экскурсионными, паломническими, гастрономическими и оздоровительными целями. Слагаемые успеха направления в зимний сезон - достаточное количество и разнообразие перевозки в этот период, предложения от круглогодично работающих отелей, число которых растет, безопасность, упрощенный визовый режим, недолгий перелет». /TOURBUS.RU

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