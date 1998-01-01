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Верховный суд подтвердил законность бесплатного провоза багажа в салоне самолета/ На выплаты клиентам «РоссТура» осталось лишь 10 млн руб./ Лайнер Azur Air, летевший в Доминикану, совершил вынужденную посадку в Ирландии

Верховный суд подтвердил законность бесплатного провоза багажа в салоне самолета

Сегодня коллегия Верховного суда отклонила жалобу авиакомпании "Победа", добивавшейся отмены правил перевозки ручной клади, разрешающих пассажиру брать в салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и ряд других вещей, - передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Авиакомпания "Победа" обжалует это решение в порядке надзора, сообщил журналистам после заседания суда гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

Как сообщалось ранее, в мае "Победа" обратилась в Верховный суд с иском о признании незаконными правил перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Эти правила в конце прошлого года утвердил Минтранс РФ, который наряду с Минюстом выступал ответчиком по иску.

В них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере пяти кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы: рюкзак, дамская сумка, букет цветов, костюм в портпледе, лекарства, костыли, трости, коляски, запечатанные товары duty free и пр.

В августе Верховный суд отказался удовлетворять административный иск авиакомпании "Победа" к Минтрансу об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади.

На выплаты клиентам «РоссТура» осталось лишь 10 млн руб.

Страховая компания ERV начинает производить выплаты туристам, пострадавшим от прекращения деятельности «РоссТура». Страховщик озвучил общую сумму компенсаций, которые будут выплачены туристам, - сообщает АТОР. Ранее в страховой компании ERV сообщали, что по состоянию на 14 ноября 2018 года поступило 987 заявлений на выплату страхового возмещения в отношении 2314 туристов. Однако компенсации смогут получить не все заявители.

Из 987 обращений выплата будет произведена в отношении 382 заявлений, случаи по которым и были признаны страховыми. Сумма к выплате по первому реестру пострадавших туристов ООО «РоссТур» не должна превысить 39 млн руб.

«Сумма может быть не окончательной, т.к. по ряду заявлений запрошены дополнительные документы, чтобы однозначно определить финальную сумму выплаты по заявлениям первого реестра», – пояснили в страховой компании.

Второй реестр заявлений будет сформирован в период с 15 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 г.

Точный расчет страховых выплат по второму реестру будет производиться на конец дня 14 декабря исходя из суммы реального ущерба по предоставленным от застрахованных заявлениям, а также исходя из расчета остатка страховой суммы после произведенных выплат за первый реестр.

Таким образом, по предварительным данным, для выплат по второму реестру из фингарантии «РоссТура» осталось чуть более 10 млн рублей.

Лайнер Azur Air, летевший в Доминикану, совершил вынужденную посадку в Ирландии

Вчера СМИ стало известно о вынужденной посадке самолета Azur Air в Ирландии по пути из России в Доминикану 16 ноября.

«Во время полета в Пунта-Кану сработал один из датчиков. В целях безопасности командир воздушного судна принял решение совершить дополнительную посадку в аэропорту Ирландии. В результате проверки было выявлено ложное срабатывание датчиков. Убедившись в полной исправности воздушного судна, экипаж спустя два часа продолжил рейс», - прокомментировала происшествие PR-директор Azur Air Анастасия Матюшина.

В авиакомпании утверждают, что инцидент не отразился на полетной программе и не привел к последующим задержкам рейсов.

Также сообщается, что вчера и сегодня были задержаны несколько рейсов авиакомпании Azur Air. Например, туристы не смогли вовремя вылететь из Бегишево (Татарстан) в Дубай. Ждать отправления им пришлось более 13 часов. Другой рейс – из Нячанга в Иркутск – задержался во Вьетнаме на 8 часов.

Как утверждают представители авиакомпании, причиной этих задержек стали погодные условия.

/TOURBUS.RU