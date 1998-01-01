Sabre приобрела высокотехнологичную компанию Farelogix

Новые возможности Farelogix будут теперь интегрированы в ведущую технологическую платформу Sabre для авиакомпаний

Как рассказали нашему порталу в компании Sabre Corporation, которая является ведущим поставщиком технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, корпорация заключении соглашения о приобретении компании Farelogix - признанного новатора в индустрии туризма, предлагающего передовые технологии по управлению предложениями и выполнению заказов по протоколу NDC, которые используют многие ведущие авиакомпании в мире.

Sabre ожидает, что после завершения сделки данное приобретение позволит компании ускорить вывод на рынок комплексных решений для ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций по стандарту NDC.

Компания Farelogix со штаб-квартирой в Майами предлагает портфель решений, которые позволяют авиаперевозчикам динамически создавать, контролировать, оптимизировать и предоставлять персонализированные и дифференцированные предложения по всем каналам продаж.

Данные возможности ритейла, продвижения и дистрибуции предложений, контролируемые на стороне авиакомпаний, дополняют существующие решения Sabre для розничной торговли и продвижения, а также перспективные продукты поставщика.

«Инвестиции Farelogix в технологии по управлению предложениями и выполнению заказов по протоколу NDC помогут нам ускорить реализацию планов по разработке передовых решений в области ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций, которые создадут большую ценность для отрасли, – отметил Шон Менке, президент и CEO Sabre. –Интегрируя возможности Farelogix в ведущую технологическую платформу Sabre для авиакомпаний, мы сможем предложить необходимые перевозчикам инновационные комплексные решения, основанные на лучших технологиях и глубокой экспертизе наших команд».

Основываясь на инструментах Farelogix, Sabre рассчитывает ускорить внедрение инноваций в динамичном и высококонкурентном сегменте IT для авиакомпаний, чтобы помочь авиаперевозчикам стимулировать рост и рентабельность бизнеса. Компания также стремится создать преимущества для всех клиентов в экосистеме туризма.

«На протяжении нескольких лет Farelogix и Sabreвместе работали с рядом общих заказчиков над внедрением наших дополнительных технологий, позволяющих ответить на одни из наиболее сложных вызовов рынка. Данная сделка–это естественное продолжение успешного сотрудничества наших компаний, –отметил Джим Дэвидсон, CEO Farelogix. –Sabre разделяет наше видение инноваций и обладает передовыми технологиями, ресурсами и глобальным охватом, что поможет нам масштабировать решения и развивать клиентскую базу».

Соглашение о приобретении Farelogix является следующим шагом в стремлении Sabre стать предпочтительной и центральной платформой для туристического бизнеса. Одной из инноваций Sabre стала цифровая коммерческая платформа для авиакомпаний, запущенная недавно вместе с несколькими авиаперевозчиками. Она предоставляет комплексные возможности для персонализированного ритейла, позволяя максимизировать доходы и дифференцировать бренд.

Кроме того, Sabre сотрудничает с многими авиакомпаниями и туристическими агентствами в рамках программы «Больше, чем NDC» для развития отрасли посредством разработки, интеграции и тестирования комплексных решений для формирования предложений и выполнения заказов по стандарту NDC.

Приобретение и интеграция технологий Farelogix помогут Sabre ускорить внедрение тих инноваций.