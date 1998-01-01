Понравится ли туристам новый «плацкарт» от РЖД?

Около 30 тысяч пассажиров рассказали, что им не нравится в нынешних российских дальних поездах

Как сообщили нашему порталу в онлайн-сервисе OneTwoTrip, аналитики компании проанализировал отзывы пассажиров, которые они оставляют после поездок по железной дороге, и определил десять наиболее часто упоминаемых проблем, которые, по мнению путешественников, требуют приоритетного решения. Анализ подготовлен на основе 30 тысяч отзывов, оставленных клиентами сервиса в 2017-2018 годах.

Выяснилось, что чаще всего пассажиры жалуются на работу туалетов. Здесь речь может идти как об отсутствии в вагоне биотуалета, что приводит к закрытию уборных на время стоянок, так и об их недостаточной чистоте и неприятных запахах.

Второе место в структуре жалоб заняли проблемы с микроклиматом. Пассажиры писали в отзывах, что в вагоне отсутствовал кондиционер, было слишком холодно, слишком жарко, не хватало “свежего воздуха” или, наоборот, сильно дуло.

Третье место досталось дефициту розеток. Возможность зарядить телефон или ноутбук рядом со своей полкой сегодня необходима большинству путешественников, передвигающихся наземным транспортом.

Также в топ-10 самых частых комментариев вошли, например, жалобы на отсутствие wi-fi, на постельное белье (пассажиров не устраивает чистота матрасов, “колючие” одеяла и пр.) и недостаточный выбор, высокие цены или низкое качество предлагаемого питания.

“Требования российских путешественников к обслуживанию быстро растут. Многие из них ездят за границу и знают, что во многих странах воздушный, железнодорожный и автобусный транспорт предлагают сопоставимые по уровню качества услуги.

В России же между ними пока сохраняется разрыв, который железная дорога, впрочем, стремится максимально быстро нивелировать. Закупаемые РЖД новые вагоны соответствуют современным требованиям, но в силу масштабов полная замена вагонного парка не будет быстрой.

На этом фоне важно учитывать не только текущие потребности пассажиров, но и те, которые возникнут в ближайшем будущем. Например, все большее внимание они начинают уделять персональному комфорту и цифровым сервисам”, - отмечает руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров.

Отметим, что вчера в прессе появились рисунки новых отечественных плацкартных вагонов (на фото), которые, по информации РДЖ, начнут приходить на смену привычным уже не одному поколению составам уже через пару лет.

По информации прессы, новые пссажирские места выглядят как диваны с подголовниками. Кроме того, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую можно закрыть и получить полностью изолированное пространство. Новый дизайн также предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов и освещение для каждого пассажирского места. В вагонах также появятся вендинговые автоматы с закусками.

В туалете оборудован гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания младенцев.

Топ-10 самых частых жалоб пассажиров поездов РЖД: