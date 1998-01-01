За год Петербург принял рекордные 8, 2 млн гостей

Туристические власти Северной столицы отчитались об итогах года и планах по введению налога с туристов

В ходе состоявшегося на днях заседания комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Северной столицы руководитель Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич сообщил, что по итогам года в Петербурге побывает около 8,2 млн туристов, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Ранее в петербургском правительстве называли показатель в 8 млн туристов, утверждая, что это примерно на 500 тыс. человек больше, чем в 2017-м, когда город принял 7,5 млн гостей. Таким образом, Евгений Панкевич подтвердил, что в 2018-м Северная столица намерена принять примерно на 700 тыс. туристов больше, чем в прошлом году.

«Рост турпотока объясняется как общим увеличением интереса к Петербургу, так и влиянием состоявшегося в городе на Неве Чемпионата мира по футболу, - заявил Евгений Панкевич, комментируя цифры. – Согласно имеющейся статистике, в этом году всего за два месяца лета (включая период ЧМ-2018) Северную столицу посетил миллион туристов, из которых около 650 тыс. были иностранцами.

В результате нам удалось заметно увеличить общие показатели приема гостей в целом по году».

Кроме предварительных данных об объеме турпотока, на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания были обсуждены и некоторые другие цифры и проблемы. В частности, снова был поднят вопрос о качестве статистики, оценивающей объемы турпотока. При этом было заявлено, что уже к концу этого года будет предложена обновленная методика оценки турпотока, которая позволит точнее рассчитывать не только его количественные показатели (в частности, число российских и иностранных туристов), но и качественные.

Под которыми сейчас понимают экономическую отдачу от туризма. Ориентиры есть: по оценке Смольного, в настоящее время каждый «сухопутный» турист-иностранец, в среднем, тратит в Петербурге 20 тыс. рублей, россиянин - 5-6 тыс., а круизный турист – около 11 тыс. рублей за визит.

При этом от идеи введения туристического сбора в Петербурге его власти, несмотря на просьбы турбизнеса его отсрочить, пока не отказываются. Как заявила заместитель главы Комитета по финансам Смольного Ильгиза Хафизова, «наши предложения переданы в Минфин, от которого мы ждем реакции». Принцип взимания сбора тоже пока называют прежним: по мнению представителей Смольного, его должны платить все туристы, а в качестве операторов по сбору выступать гостиницы.

Причем уже называют и размер сбора – фиксированно, 100 рублей с человека, как для иностранцев, так и для россиян. Правда, отечественных туристов предполагается от сбора освободить хотя бы на первое время. «Полученные таким образом средства должны пойти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение культурного наследия», – считают в Смольном.

Вместе с тем, по словам Евгения Панкевича, согласовать введение туристического сбора в Петербурге к началу 2019 года вряд ли получится.

«Скорее всего, что единую позицию по этому поводу федеральные и региональные власти выработают в течение следующего года. – считает он. – Соответственно, введение туристического сбора в городе на Неве, вероятнее всего, состоится в 2020-м».

При этом позиция Российского союза туриндустрии (РСТ) и Российской гостиничной ассоциации (РГА), которые недавно обращались в Смольный с просьбой отсрочить введение туристического налога до 31 декабря 2022 года, остается прежней.

По их оценке, появление сбора может снизить привлекательность Петербурга как туристической дестинации и привести к «торможению» турпотока.

/TOURBUS.RU