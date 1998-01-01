Музейный комплекс, посвященный Тургеневу, стал новой туристической достопримечательностью столицы

Ежегодно расширенный к двухсотлетию писателя музей будет принимать более 70 тысяч посетителей

В канун двухсотлетия со дня рождения И. С. Тургенева в Москве, на Остоженке открылся посвящённый ему музейный комплекс. В него вошли Дом-музей Тургенева (в просторечии — дом Муму) и усадебное пространство, включающее первый в столице памятник писателю, сквер и памятник Муму (на фото). Комплекс стал филиалом Государственного музея А. С. Пушкина, - сообщает наш корреспондент.

Деревянный дом общей площадью 992 кв. м с мезонином и прилегающим большим участком «пустопорожней земли», ранее простиравшимся до Москвы-реки, был построен в 1820 году. С 1841 по 1850 год в нём проживала Варвара Петровна Тургенева (Лутовинова), мать писателя. Именно в нём происходит действие рассказа «Муму».

Дом был принят на государственную охрану в 1960 году и передан Государственному музею А. С. Пушкина в 2007 году. Первая временная выставка («Москва. Остоженка. Тургенев»), пользовавшаяся большой популярностью у туристов была открыта в нём лишь через два года, в 2009 году.

Шесть лет спустя началась полномасштабная реставрация дома, в результате которой были полностью восстановлены в первоначальном виде 13 залов: в первую очередь — парадная анфилада первого этажа и интерьеры мезонина (мемориальные комнаты Тургенева).

Каждый из залов посвящён определённой теме: «Мир остоженского дома», «Повесть И. С. Тургенева «Муму», «Мир дороги и странствий Тургенева», «Мир матери», «Последние годы» и др.

В интерьерах подвального этажа открыта специальная экспозиция, посвящённая другим знаменитым обитателям дома на Остоженке, жившим в нём уже после семейства Тургеневых: Сергею Аксакову, митрополиту Серафиму (Чичагову) и другим.

«Экспозиция нового музея, - рассказал директор Государтсвенного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырёв, - создавалась практически на ровном месте. В результате интенсивных поисов как в России, так и в Европе, приобретено — в результате финансовой помощи Министерства культуры, частных инвесторов и дарителей общим объёмом более 21 млн. руб. - и реставрировано более тысячи экспонатов. В их числе — шесть автографов Тургенева, его последний прижизненный портрет кисти Фёдора Бурова».

Тематика музея, по словам г-на Богатырёва, включает три основные темы: жизнь матери Тургенева, во многом оболганной литературоведами, жизнь в Москве молодого Тургенева, которого большинство из нас представляет исключительно почтенным седовласым старцем, и сама по себе московская жизнь 1840-х годов — в этом плане музей является прямым преемником располагавшегося в доме Хомякова на Собачьей площадке и уничтоженного в 1930-е годы Музея сороковых годов.

Со времени открытия первой выставки мемориальный дом на Остоженке претерпел существенные качественные изменения. Парадный вход в него находится отныне со стороны Хилкова переулка. Кроме того, обустроены открытая терраса, цокольный этаж и рекреационная зона, расширен цокольный этаж с кассами и сувенирным магазином. Кроме того, в доме создана комфортная среда для людей с ограниченными физическими возможностями; в частности, установлен подъёмник, музейные залы оборудованы для посещения маломобильными посетителями всех категорий.

Администрация Государственного музея А. С. Пушкина рассчитывает, что дом Тургенева войдёт в число главных литературно-мемориальных объектов Москвы — в частности, и специального тургеневского кластера.

До конца будущего года музей рассчитывает принять более 75 тыс. посетителей (среднегодовая посещаемость — около 50 тыс. человек в год.).

/TOURBUS.RU