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Популярные туристические районы Испании пострадали из-за разгула стихии/ AZUR air полетит из Воронежа в Гоа/ Роспотребнадзор просит привиться от дифтерии перед поездкой в Латинскую Америку

Популярные туристические районы Испании пострадали из-за разгула стихии

«Популярные туристические районы Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей, которые начались в субботу. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой», — пишет сегодня испанская газета El Confidencial.

Как сообщили в Ростуризме, информации о пострадавших российских туристах во время стихийного бедствия на курортах Испании не поступало. «Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром (ДСКЦ) МИД России», — рассказали в ведомстве.

Как отмечает El Confidencial, на острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

AZUR air в зимний период будет выполнять рейсы из Воронежа в Гоа

Авиакомпания AZUR Air с 30 января 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из Воронежа в индийский штат Гоа и обратно, сообщает пресс-служба международного аэропорта Воронеж.

Первый рейс из Воронежа запланирован на 18:15, из Гоа — в 8:25. Время в пути составит 5 часов. Полеты будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Boeing-725 до 24 марта.

AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), которая ранее работала в Anex Tour.

Международный аэропорт Воронеж обеспечивает выполнение рейсов 30 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", Armenia, AZUR Air, S7 Airlines, Red Wings, Ellinair, "Руслайн", "Полет", "Северный ветер", "Оренбуржье", "Узбекские авиалинии", "ЮВТ Аэро".

Роспотребнадзор просит привиться от дифтерии перед поездкой в страны Латинской Америки

Подъем заболеваемости дифтерией зафиксирован в странах Латинской Америки, туристам рекомендуется сделать прививку за две недели до поездки, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, 80% всех зарегистрированных случаев дифтерии в Латинской Америке пришлось на жителей Венесуэлы. Из-за отсутствия необходимых лекарственных препаратов регистрировались случаи гибели детей от этой инфекции.

В Венесуэле в 2018 году зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заболеваний дифтерией, из них более 80 случаев закончились летальным исходом. В Гаити зафиксировано около 250 случаев заболеваний, три человека скончались. В Колумбии выявлено около 10 случаев заболеваний.

Панамериканская организация здравоохранения оценивает ситуацию по дифтерии в регионе как серьезную угрозу благополучию в регионе, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Дифтерия - инфекционное бактериальное заболевание, особенно опасное для детей трех-семи лет. Основная мера профилактики – вакцинация.

Роспотребнадзор рекомендует провести вакцинацию против дифтерии не позднее, чем за две недели до поездки в Венесуэлу и другие страны Латинской Америки, а также воздержаться от поездок в неблагополучные районы, особенно не привитым против этой инфекции.

/TOURBUS.RU



