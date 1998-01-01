Новости Шереметьево планирует вдвое увеличить сбор за взлет и посадку лайнеров Эксперты обсуждают причины и последствия нового финансового давления на авиаперевозчиков

Аэропорт Шереметьево для покрытия инвестиций в развитие аэродромной инфраструктуры по концессии с государством планирует вдвое увеличить сбор за взлет-посадку для авиакомпаний, - сообщил на прошлой неделе президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, выступая на форуме "Крылья будущего". По данным источника "Интерфакса", сбор может вырасти до более 440 руб. за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ). "Для реализации проектов АО "Международный аэропорт "Шереметьево" включает в сбор за взлет-посадку инвестиционную составляющую в размере 220,8 руб. за тонну МВМ. Таким образом, сбор за взлет-посадку составит 443,71 руб. за одну тонну МВМ", — рассказал собеседник агентства. С вводом инвестиционного сбора расходы авиакомпаний на выполнение одного рейса увеличатся на 0,64-1,6%, добавил он. Правительство РФ утвердило основные условия концессии с Шереметьево в мае этого года. Согласно документу, часть объектов соглашения МАШ должен построить "с нуля" (например, западный перрон ВПП-3, рулежные дорожки к ВПП-1), часть — реконструировать (ВПП-1, ВПП-2). Предполагается, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2067 года (49 лет), при этом срок может быть продлен. Концессионная плата будет символическая — 1 тыс. рублей ежегодно. При этом источником финансирования объектов соглашения будет "инвестиционная составляющая в составе тарифов на услуги по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов". Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что государство планирует подписать в 2018 году концессионные соглашения с двумя из трех аэропортов Московского авиационного узла, не уточняя, с какими именно. Задача соглашений — обеспечить инвестиции в развитие аэродромов со стороны частных собственников аэропортов на фоне дефицита бюджетных средств. Комментируя нам эту новость, Борис Рыбак, генеральный директор «Инфомост», отметил, что, «видимо, затраты на стройку были действительно большими и аэропорт решил их компенсировать, подняв сбор». Между тем, эксперты туррынка надеются, что туроператоры не переложат возможное удорожание полетов из Шереметьево на туристов, поскольку реализация новогодних и в целом зимних туров сейчас и так идет со значительными скидками. Напомним, что полеты из Шереметьево, в частности, выполняют авиакомпании NordWind и Royal Flight, аффилированные с туроператорами «Пегас Туристик» и Coral Travel. Отметим, что еще 26 июля «Аэрофлот» увеличил топливный сбор для всех авиакомпаний группы, находящихся под ее коммерческим управлением. Повышение составило 200 руб. на полетный сегмент для экономического и комфорт-класса и 400 руб. для бизнес-класса. При этом, по данным источников на туристическом рынке, ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 международных рейсах. Например, в телеграмме Qatar Airways говорилось о поэтапном повышении тарифов с 28 июня. Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать только за счет этого увеличения на 10%-15%, - отмечали эксперты минувшим летом. Кроме того, в начале августа СМИ сообщали, что введение запланированной правительством нулевой ставки НДС на внутренние перевозки минуя Москву также может привести к росту цен на авиабилеты, так как потери бюджета от этой льготы Минфин планирует компенсировать удвоением ставки НДС для полетов через Москву. /TOURBUS.RU

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