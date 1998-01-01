Российские туристы вернулись на балтийские круизы

Количество круизных пассажиров из России на паромах компании Viking Line по итогам трех кварталов 2018 года увеличилось, по сравнению с тем же периодом 2017-го, на 11%. По оценкам представителей финского оператора, это самый большой прирост за всё время работы компании с российским сегментом рынка, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Подводя итоги двух первых кварталов в 2017 году, мы радовались возвращению на уровень 2013-го, когда спрос был максимальным. Однако летом этого года число круизных пассажиров выросло ещё на 37%, а следующих в один конец - на 20,5%, - говорит региональный директор Viking Line в России и странах СНГ Елена Коверо. - Приятно признать, что практически ни одно отправление между Хельсинки, Стокгольмом и Таллином не обходится без путешественников из России. Да и в поездках на Аландские острова мы всё чаще слышим русскую речь».

Успехи в привлечении россиян в круизы по Балтике тем более существенны, если учесть, что в целом турпоток из России в Финляндию за три квартала 2018-го, в сравнении с рекордным 2013 годом, снизился примерно на 30%, а по сравнению с 2017 - на 1,4%. Причем, по данным Viking Line, спрос растет по всем категориям кают.

В частности, в течение лета и всего третьего квартала было забронировано на 26% больше кают класса Comfort, чем годом ранее, Premium вырос на 23,5%, а Suite – на 27%. Также на 35% вырос в объемах продаж и эконом-класс. А общий прирост бронирований всех типов кают за три квартала составил 9,27%.

В компании отмечают, что российские туристы стали не только гораздо больше бронировать основные услуги, но и отдают дань дополнительным. Например, заблаговременные бронирования питания типа «шведский стол» возросли на 15%, в полтора раза вырос спрос на премиум-завтраки в ресторанах a la cart с отличным от «шведского стола» меню, а паромные кафе увеличили выручку от обслуживания россиян сразу втрое.

Кроме того, в 1,5 раза выросла и популярность автобусного сообщения компании «Совавто» из Петербурга в Хельсинки, которая обеспечивает доставку туристов прямо к терминалу паромной компании.

Примерно то же тренд наблюдается и у других перевозчиков на Балтике. В частности, паромный оператор Tallink Grupp по итогам 2017 года зафиксировал рост числа российских пассажиров, которые воспользовались маршрутами компании на Балтийском море, примерно на 50%. При этом, как и в случае с Viking Line, самым популярным среди россиян маршрутом по Балтике остается линия Хельсинки-Стокгольм.

«Именно на этом маршруте зафиксирован и самый высокий рост числа пассажиров из России», - констатировал Вейко Хаавапуу, финансовый директор Tallink Grupp.

Что касается единственного паромного перевозчика Балтики, который осуществляет заходы в Петербург, его успехи более скромные. В частности, по итогам навигации 2018 года паром «Принцесса Анастасия», которым управляет MOBY SPL, должен перевезти 326 тыс. пассажиров, из которых не менее половины будут россиянами.

По словам генерального директора компании Сергея Котенёва, в этом году, благодаря новому расписанию, парому удастся сделать на 22% больше судозаходов в Петербург и Хельсинки. Однако пока о параметрах роста пассажиропотока в навигацию 2018 года не сообщается.

/TOURBUS.RU