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Сервис Туту.ру представил свой новый облик и расширившиеся возможности

Обновленный фирменный стиль популярного севиса путешествий был представлен на минувшей неделе в столице

Хорошо известный сервис путешествий Туту.ру представил 15 ноября в Москве свой обновленный фирменный стиль. Презентация прошла в формате завтрака для прессы на мультиформатной площадке лофта «Модуль». Организаторы сумели создать неформальную, дружественную атмосферу, для чего, например, провели необычную фотосессию в зоне Bullet Time, после которой каждый, принявший участие в съемке, получил на свой электронный адрес анимированную фотографию.

Многие собравшиеся в ходе мини-интервью поделились своими впечатлениями от работы сервиса. Состоялся розыгрыш призов, среди которых были полет на воздушном шаре, сертификаты на билеты и т.д.

Как рассказал основатель Туту.ру Дмитрий Храпов, за 15 лет развития портал превратился из сайта расписания электричек и продажи ж/д-билетов в единый сервис путешествий с уникальным ассортиментом. Здесь можно купить билеты на самолеты, поезда и автобусы, забронировать гостиницы или приобрести готовые туры, почитать отзывы реальных путешественников и получить много другой полезной информации – все на одной площадке.

И вот теперь пришло изменить стиль бренда, создать новый логотип в виде символического земного шара, охваченного «лентами путешествий». Новый логотип построен на метафоре пути, который человек, путешествуя по миру, проходит, пролетает, проезжает и планирует еще начертить на Земле.

«Стиль бренда сейчас догнал реальность нашего предложения клиенту и наши планы, — рассказал Дмитрий. — Сейчас Туту.ру для многих стал единой точкой начала организации путешествий во множество направлений по миру.

В 2018 г. tutu.ru объединил технологические услуги с практическим опытом реальных путешественников. Был запущен проект «Tutu!Сюжеты», где ежедневно публикуются новые видео, фото и текстовые материалы с полезной информацией.

С недавних пор партнером в области формирования фирменного стиля компании стала студия Артемия Лебедева. По словам дизайн-директор Туту.ру Никиты Иванова, это сотрудничество оказалось оптимальным с точки зрения соотношения цена/качество. Никита продемонстрировал несколько примеров, как фирменный стиль повлияет на дизайн сайта, интерфейсы приложений

и оформление коммуникации марки.

Проведение ребрендинга планируется в несколько этапов. В рамках первой волны изменилось оформление ключевых экранов, параллельно идет перепроектирование интерфейсов, чтобы сделать более удобный для пользования продукт. Редизайн, считают в компании, хороший повод подумать над опытом пользования нашими продуктами и сделать качественный рывок.

Сервис путешествий Туту.ру открылся в 2003 г. Его ежемесячную аудиторию составляет около 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2018 г., tutu.ru входит в топ-30 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

/TOURBUS/RU