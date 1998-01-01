Минэкономразвития ждет от туризма заметного повышения доходности

Cекция «Туризм» Cедьмого Санкт-Петербургского международного культурного форума (СПб МКФ), состоявшегося в период с 15 по 17 ноября, стала одной из наиболее многочисленных по количеству участников и максимально ориентированной на практический результат, которым после «вхождения» отрасли в состав Минэкономразвития считается доходность отрасли, – cообщает наш корреспондент в Северной столице.

Более двухсот специалистов приняли участие 16 ноября в дискуссиях, состоявшихся на площадках Государственной академической капеллы Петербурга. «Увеличение экспорта туристических услуг», «Новые возможности туризма после ЧМ-2018», «Что привлекает иностранцев в России», - эти темы стали основными в ходе обсуждения за «круглым столом» и в других форматах.

В частности, руководитель проекта по поддержке экспорта туристических услуг Российского экспортного центра Дарья Шамрай не преминула напомнить собравшимся в капелле сотням специалистов, что «экспорт туристских услуг «зашит» в отдельную категорию проекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого стоят задачи по увеличению продажи услуг до $100 млрд к 2024 году».

«В этой связи в Минэкономразвития активно занимаются формированием стратегии развития туризма с той целью, чтобы мы наконец-то начали на нем зарабатывать», – сообщила она. Цель обозначена четко: в ближайшие семь лет доходы от приема «въездных» туристов в стране должны возрасти в 1,7 раза до уровня в $15,5 млрд, а сама отрасль – стать одной из наиболее экономически эффективных и ориентированных на экспорт услуг.

При этом министр туризма и культуры Калининградской области Андрей Ермак, к примеру, убежден, что способствовать популярности России как направления международного туризма во многом будет наследие состоявшегося минувшим летом Чемпионата мира по футболу.

«ЧМ-2018 позволил нам значительно повысить уровень сервиса, а также продемонстрировать миру максимум гостеприимства, которое высоко оценили наши гости,. – считает он. - Но в ближайшие годы нам надо не только сохранить достижения, но и превзойти их».

По его мнению, этому в немалой степени будет способствовать и появление в Калининградской области института электронных виз для иностранцев. «С июля 2019-го Калининград будет доступен для них по электронной визе,. – заметил он. – После заполнения заявки визу станет возможно получить прямо на границе».



Вместе с тем участники дискуссии уверены: кроме создания более благоприятных условий въезда в страну, для усиления роли туризма как экспортной отрасли экономики РФ надо расширять и спектр предложений. Например, исполнительный директор Национального агентства по туризму Италии в России (ENIT) Ирина Петренко уверена, что иностранцев надо завлекать не только «Золотым кольцом», Москвой и Петербургом. «Итальянцы, в частности, активно интересуются поездками по Транссибирской магистрали и турами на Байкал, - сообщила она. – Однако в России ведь много и других перспективных для привлечения туристов из-за границы направлений: увы, но пока живущие за рубежом люди не очень хорошо знают, что представляет собой Россия с туристической точки зрения».

Обсуждая тему роста экономической отдачи туризма, специалисты полагают, что этому может способствовать и появление новых маршрутов. В частности, таких как «Императорский маршрут», способный привлечь как россиян, так и иностранцев. По словам Анны Громовой, руководителя Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, маршрут был запущен около года назад и пока включает в себя 10 городов, в которых побывали Романовы.

По ее словам, только в Тобольске, где создан Музей семьи императора Николая I, в первые месяцы его работы побывало более 22 тыс. человек. «Второй этап развития «Императорского маршрута» предполагает, что в него войдут все места пребывания семьи Романовых за 300 лет существования императорского дома, включая малоизвестные резиденции в разных регионах России», - сообщила Анна Громова.

Более того: есть идея реализовать и третий этап проекта, в рамках которого посещать места пребывания членов дома Романовых за всю его историю можно будет по всему миру.

Внимание к этому маршруту проявляет и турбизнес: по словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева, 22 федеральных туроператора уже взяли его на реализацию и отправили по нему более 30 групп. «Он действительно вызывает большой интерес и может трансформироваться под разные задачи, поскольку пропагандирует семейные и человеческие ценности», - уверен Андрей Пантелеев.

По оценке заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, «благодаря своей многогранности «Императорский маршрут» может претендовать и на вхождение в программу культурных маршрутов Совета Европы, участниками которой являются 32 страны».

Что касается общих итогов работы секции «Туризм» на СПб МКФ, ее руководитель, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что прозвучавшие мнения будут оформлены в виде конкретных предложений и переданы в Министерство экономического развития России.

/TOURBUS.RU