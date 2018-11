Новости Горячие новости Министерство туризма Израиля не субсидирует рейсы «Пегас Туристик» в Овду, предусматривающие отдых в Египте/ Топ-менеджер сети «Глобал Тревел» возглавил бывший проект «Натали Турс»/ Пострадавшие туристы "РоссТура" получат компенсации в полном объеме

Министерство туризма Израиля не субсидирует рейсы «Пегас Туристик» в Овду, предусматривающие отдых в Египте Комментируя новую программу оператора «Пегас Туристик», предполагающую отдых в Египте с перелетом до израильского аэропорта Овда, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова сегодня заявила нашему порталу: «Министерство туризма Израиля не субсидирует рейсы «Пегас Туристик», так как они не подавали заявку на участие в программе финансовой поддержки российских программ полетов в Эйлат». Как добавили нам в пресс-службе департамента министерства, сейчас между департаментом и руководством «Пегас Туристик» идут перговоры, о результатах которых будет объявлено позднее. Напомним, что вчера стало известно, что «в связи с высоким спросом» туроператор «Пегас Туристик» начинает чартерную полетную программу в аэропорт Овда близ Эйлата из Москвы уже с 5 декабря, а не 25-го, как планировалось ранее. При этом туристы смогут разместиться как в отелях Эйлата, так и ряда синайских курортов Египта. Первые три рейса будут выполнены 5, 15 и 25 декабря. Далее рейсы будут выполняться ежедневно. Кроме того, с 25 декабря начнется полетная программа оператора в Овду еще из ряда регионов России, включая Петербург, Воронеж, Краснодар, Ростов, Самару, Екатеринбург, Минводы и Уфу. Бывший топ-менеджер сети «Глобал Тревел» возглавил New Travelers Сергей Самохвалов, руководивший крупной турагентской сетью Global Travel, перешел на пост исполнительного директора в компании New Travelers, - сообщает портал «Профи.Тревел». О новом назначении рассказала генеральный директор туроператора Анна Пыско на своей странице в Facebook. Напомним, туроператор New Travelers, ранее входивший в ГК «Натали Турс», 2 октября снова начал работу после перехода к новому учредителю — Ксении Мостовской. Сергей Самохвалов долгое время работал директором по развитию сети туристических агентств «Глобал Тревел». В New Travelers новый топ-менеджер будет отвечать за всю оперативную деятельность компании, включая продукт и взаимоотношения с поставщиками, В2В продажи, интернет маркетинг и IT-технологии. «Передо мной поставлена амбициозная задача вывести в кратчайшие сроки туроператора New Travelers в лидеры сегмента динамических пакетов на базе регулярной перевозки на рынках внутреннего и выездного туризма. Я обладаю достаточным опытом и знаниями для реализации этой задачи», — прокомментировал Самохвалов на странице оператора в сети Facebook. Пострадавшие туристы "РоссТура" получат компенсации в полном объеме "По состоянию на 14 ноября в компанию поступило 987 заявлений на выплату страхового возмещения в отношении 2314 туристов туроператора «РоссТур». Размер реального ущерба по первому реестру застрахованных не превысил страховую сумму в 50 млн рублей. Таким образом, выплата будет производиться в полном объеме", — сообщили сегодня в пресс-службе страховой компании ERV. Ранее 17 октября страховая компания открыла первый реестр пострадавших клиентов "РоссТура". Заявления на компенсацию принимались до 14 ноября. На следующий день ERV начала производить страховые выплаты. "15 ноября был также открыт второй реестр заявлений от туристов "РоссТура", он будет формироваться до 14 декабря 2018 года. Компенсации по нему будут рассчитаны исходя из реального ущерба застрахованных и остатка страховой суммы после произведенных выплат за первый реестр", — сообщили в страховой компании. Напомним, что Ростуризм 16 октября объявил о прекращении туроператорской деятельности центра бронирований "РоссТур" по причине невозможности исполнить все обязательства по договорам о реализации турпродукта. Сведения о компании исключены из единого федерального реестра туроператоров. Ростуризм также сообщил, что всего путевки "РоссТура" приобрели 1214 туристов на общую сумму 51,5 млн рублей. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка